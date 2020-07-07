До конца 2020 года Великобритания избавится от всего 5G оборудования Huawei
Довольно необычный поворот событий: судя по новостям, в Великобритании планируют избавиться от оборудования Huawei во всех сетях 5G до конца 2020 года. Данный шаг действительно можно назвать неожиданным, так как еще в январе британские специалисты заявляли, что собираются как минимум частично использовать оборудования Huawei в сетях 5G.
Причина столь резкой перемены настроения, судя по всему, в довольно натянутых отношениях США и Китая. Вполне вероятно, что из-за несоответствия курсу США, британские чиновники ощущали на себе давление.
Также роль мог сыграть Национальный Центр Кибербезопасности (NCSC). Так, в одном из исследований данной организации, что было опубликовано чуть позже начала торговой войны США с Китаем, британские специалисты утверждают, что Huawei использует “ненадежные технологии, которые могут привести к потере контроля над ситуацией в сложных обстоятельствах”.
Других подробностей на эту тему пресса пока не публикует.