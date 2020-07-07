До конца 2020 года Великобритания избавится от всего 5G оборудования Huawei

Несмотря на 20-летний стаж использования телекоммуникационного оборудования Huawei, Великобритании очистит инфраструктуру 5G-сетей от устройств китайского производителя до конца 2020 года. Такое решение обусловлено выводами Британских специалистов по кибербезопасности, которые считают, что после начала торговой войны с США, Huawei использует ненадежные технологии.

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Довольно необычный поворот событий: судя по новостям, в Великобритании планируют избавиться от оборудования Huawei во всех сетях 5G до конца 2020 года. Данный шаг действительно можно назвать неожиданным, так как еще в январе британские специалисты заявляли, что собираются как минимум частично использовать оборудования Huawei в сетях 5G.

Причина столь резкой перемены настроения, судя по всему, в довольно натянутых отношениях США и Китая. Вполне вероятно, что из-за несоответствия курсу США, британские чиновники ощущали на себе давление.

Также роль мог сыграть Национальный Центр Кибербезопасности (NCSC). Так, в одном из исследований данной организации, что было опубликовано чуть позже начала торговой войны США с Китаем, британские специалисты утверждают, что Huawei использует “ненадежные технологии, которые могут привести к потере контроля над ситуацией в сложных обстоятельствах”.

Других подробностей на эту тему пресса пока не публикует.