Компания Huawei патентует смартфон с камерой под дисплеем

Пожалуй, поддисплейные камеры станут неизбежным шагом эволюции после вырезов в дисплеях. И судя по всему, именно Huawei прямо сейчас зарегистрировала патент на камеру такого типа в своих смартфонах. Представленные в документах устройства подозрительно напоминают текущие модели P-серии и линейки Mate, а значит вполне могут поступить в продажу в ближайшем будущем.

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Новые патенты, которые удалось разыскать в Интернете ресурсу LetsGoDigital, говорят нам о том, что как минимум один производитель уже близок к выпуску смартфона с "невидимой" фронтальной камерой под дисплеем. Если такая технология станет реальностью, то производителям больше не придется делать вырезы и отверстия в дисплеях, которые очень раздражают некоторых пользователей.

Итак, первой прорыв совершила Huawei - если конечно верить патентным заявкам, которые были поданы в китайскую организацию CNIPA. На данный момент известно о двух документах, в которых представлены смартфоны с полноценными дисплеями без вырезов и отверстий, а также прямоугольными и круглыми модулями основной камеры на тыльной панели.

Упомянутые в патентах смартфоны очень напоминают модели P- и Mate-серии Huawei, а значит они могут быть представлены в ближайшем будущем. Тем не менее, патентные заявки были подтверждены только сегодня, а значит появления поддисплейных камер придется подождать еще некоторое время.