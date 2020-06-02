Компания Huawei патентует смартфон с камерой под дисплеем
Новые патенты, которые удалось разыскать в Интернете ресурсу LetsGoDigital, говорят нам о том, что как минимум один производитель уже близок к выпуску смартфона с "невидимой" фронтальной камерой под дисплеем. Если такая технология станет реальностью, то производителям больше не придется делать вырезы и отверстия в дисплеях, которые очень раздражают некоторых пользователей.
Итак, первой прорыв совершила Huawei - если конечно верить патентным заявкам, которые были поданы в китайскую организацию CNIPA. На данный момент известно о двух документах, в которых представлены смартфоны с полноценными дисплеями без вырезов и отверстий, а также прямоугольными и круглыми модулями основной камеры на тыльной панели.
Упомянутые в патентах смартфоны очень напоминают модели P- и Mate-серии Huawei, а значит они могут быть представлены в ближайшем будущем. Тем не менее, патентные заявки были подтверждены только сегодня, а значит появления поддисплейных камер придется подождать еще некоторое время.