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Huawei может выпустить доступный гибкий смартфон одновременно с Mate 40 Pro

Ценник у Mate Xs просто космический (Изображение: Huawei)
Ценник у Mate Xs просто космический (Изображение: Huawei)
Huawei Mate X и Mate Xs являют собой пример невероятных технологий, но и выложить за них придется невероятную сумму: Mate Xs, к примеру, стоит $2700. Для рядовых пользователей эта сумма неподъемная, потому Huawei, по слухам, работает над бюджетным гибким смартфоном, который может выйти вместе с Mate 40 Pro уже в этом году.
Ricci Rox | 18/05/2020
5G Android бизнес Chinese Tech Foldable телефоны слухи

Huawei Mate Xs и Samsung Galaxy Fold являются представителями премиум класса в плане технологий. В то же время, стоимость у обоих просто неподъемная - Mate Xs производителем оценивается в $2700. То есть даже Fold дешевле и потому большинству покупателей такие смартфоны попросту не по карману. Тем не менее, есть основания полагать, что в Huawei одумались и планируют выпустить аналог с таким ценником, от которого ваш кошелек не будет в шоке.

По данным ресурса Android Authority, компания Huawei готовится выпустить в этом году новый гибкий смартфон. Ожидается, что он будет заметно дешевле предшественника и появится вместе с Mate 40 Pro.

Отмечается, что новинка получит ценник в $1099 - это по-прежнему четырехзначная цифра, но в то же время новинка будет заметно дешевле всех существующих моделей подобного плана, включая Galaxy Z Flip и Motorola Razr. Известно также, что смартфон получит складной дизайн, как у Galaxy Fold. Что интересно, ранее в Сети ходили слухи о том, что Samsung также готовится выпустить более доступный гибкий смартфон... с таким же ценником в $1099. Совпадение?

Добавим, что Samsung в своем Galaxy Z Flip использовали чипсет предыдущего поколения и потому нам интересно как же поступят в Huawei. Вполне возможно, китайский производитель выберет Kirin 980 в качестве основы аппаратной платформы своего будущего "бюджетника". 

Источник(и)

Android Authority

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Ricci Rox, 2020-05-18 (Update: 2020-05-18)
Ricci Rox
Editor of the original article: Ricci Rox - News Editor - @riccirox

 