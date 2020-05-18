Huawei может выпустить доступный гибкий смартфон одновременно с Mate 40 Pro

Huawei Mate X и Mate Xs являют собой пример невероятных технологий, но и выложить за них придется невероятную сумму: Mate Xs, к примеру, стоит $2700. Для рядовых пользователей эта сумма неподъемная, потому Huawei, по слухам, работает над бюджетным гибким смартфоном, который может выйти вместе с Mate 40 Pro уже в этом году.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , Opinion / Kommentar , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Huawei Mate Xs и Samsung Galaxy Fold являются представителями премиум класса в плане технологий. В то же время, стоимость у обоих просто неподъемная - Mate Xs производителем оценивается в $2700. То есть даже Fold дешевле и потому большинству покупателей такие смартфоны попросту не по карману. Тем не менее, есть основания полагать, что в Huawei одумались и планируют выпустить аналог с таким ценником, от которого ваш кошелек не будет в шоке.

По данным ресурса Android Authority, компания Huawei готовится выпустить в этом году новый гибкий смартфон. Ожидается, что он будет заметно дешевле предшественника и появится вместе с Mate 40 Pro.

Отмечается, что новинка получит ценник в $1099 - это по-прежнему четырехзначная цифра, но в то же время новинка будет заметно дешевле всех существующих моделей подобного плана, включая Galaxy Z Flip и Motorola Razr. Известно также, что смартфон получит складной дизайн, как у Galaxy Fold. Что интересно, ранее в Сети ходили слухи о том, что Samsung также готовится выпустить более доступный гибкий смартфон... с таким же ценником в $1099. Совпадение?