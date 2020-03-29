Быстрый обзор Huawei P40 Pro: по-прежнему лучшая камера

Huawei P40 Pro с 50-МП камерой

Основная камера Huawei P40 Pro - это главная звезда шоу. Она даже получила соответствующее громкое название: "UltraVision Leica Quad Camera". Основной фотосенсор в ней (1/1.28") был разработан полностью с нуля и по физическим размерам матрицы является одним из самых больших среди смартфонов - за все время только у Nokia PureView 808 (1/1.2") был более массивный сенсор. Разрешение сенсора составляет 50 МП и он использует технику бинирования: каждая четверка близлежащих пикселей комбинируется в один "суперпиксель". Размеры каждого пикселя также выросли: у P30 Pro размер составлял 1.0 мкм, а у нового сенсора - 1.22 мкм. Увеличенные пиксели обещают большую чувствительность к свету и, соответственно, более высокое качество съемки ночью

Дополнительно у P40 Pro имеется камера Ultra Wide Cine Lens (40 МП), с которой мы познакомились в обзоре Mate 30 Pro. Эта камера используется для съемки видео и широкоугольных снимков. За зум отвечает 12-МП фотосенсор с телеобъективои и 5-кратным оптическим увеличением и 50-кратным гибридным. Все вышеперечисленные камеры обладаю оптической стабилизацией, а также фирменной стабилизацией Huawei AIS. Последняя, как сообщается, была сильно улучшена, особенно при съемке видео; новый алгоритм позволяет устранять дрожание вокруг выбранных объектов в фокусе. Четвертая камера содержит ToF-сенсор.