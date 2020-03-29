Быстрый обзор Huawei P40 Pro: по-прежнему лучшая камера
Huawei P40 Pro немного компактнее P30 Pro, но в то же время немного толще. Модуль основной камеры вырос в размерах и напоминает решение в Samsung Galaxy S20 Ultra, но при этом значительно уже. В качестве материалов корпуса по-прежнему используется комбинация металла и стекла, по ощущениям качество сборки первоклассное. Поначалу смартфон будет доступен в черной и серой (silver frost) расцветке, но позднее также появится в синем цвете. Модель обладает защитой от влаги и пыли по стандарту IP68.
OLED с FHD+ разрешением и частотой 90 Гц
Дисплей Huawei P40 Pro создан по последнему слову технологий. В состав аппаратной платформы входит чипсет Kirin 990 5G, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.0. Объем памяти можно расширить за счет установки проприетарной карты памяти Nano Memory емкостью до 256 ГБ. Так называемый overflow-дисплей выделяется наличием скрулений по всем четырем краям, а не двум, как у конкурентов; по сути, скругления отсутствуют только по углам, потому смотрится дисплей действительно очень интересно. Кроме того, степень скруглений минимальная, потому читабельность контента на экране не страдает. 6.58-дюймовый OLED дисплей обладает разрешением 2640 x 1200 пикселей, а значит принадлежит к категории Full HD+; жаль конечно, что производитель не выбрал более высокое WQHD+ разрешение для своего флагмана. Плотность составляет 441 PPI, потому картинка очень гладкая и четкая даже с близкого расстояния. Наконец, частота обновления дисплея составляет 90 Гц, но производитель заявляет о высокой энергоэффективности и сниженном расходе заряда дисплеем. Проверить это утверждение мы сможем в полном обзоре модели.
Серия P40 поддерживает 5G
Емкость батареи у Huawei P40 Pro составляет 4200 мАч, такой же показатель и у P40 Pro Plus. Поддерживается проводная зарядка Huawei SuperCharge (40 Вт), а беспроводная зарядка поддерживает мощность до 27 Вт; есть возможность обратной беспроводной зарядки. Если говорить о мобильных сетях, то потенциал Kirin 990 5G задействован полностью: поддерживаются все современные и актуальные стандарты связи, включая 5G. Что самое интересное, вариантов только с LTE не предвидится: поддержка 5G будет у всех моделей линейки P40. Поработал производитель и над Wi-Fi модулем: P40 Pro поддерживает Wi-Fi 6 и VHT160, что позволит ему достигать скорости 2.4 Гбит/с по беспроводному каналу (в теории). На практике это будет труднореализуемо (хотя бы потому что роутеры с Wi-Fi 6 пока не распространены), но Huawei точно смогут заполучить первое место в наших тестах скорости, ведь у большинства конкурентов есть поддержка только VHT80.
Huawei P40 Pro с 50-МП камерой
Основная камера Huawei P40 Pro - это главная звезда шоу. Она даже получила соответствующее громкое название: "UltraVision Leica Quad Camera". Основной фотосенсор в ней (1/1.28") был разработан полностью с нуля и по физическим размерам матрицы является одним из самых больших среди смартфонов - за все время только у Nokia PureView 808 (1/1.2") был более массивный сенсор. Разрешение сенсора составляет 50 МП и он использует технику бинирования: каждая четверка близлежащих пикселей комбинируется в один "суперпиксель". Размеры каждого пикселя также выросли: у P30 Pro размер составлял 1.0 мкм, а у нового сенсора - 1.22 мкм. Увеличенные пиксели обещают большую чувствительность к свету и, соответственно, более высокое качество съемки ночью
Дополнительно у P40 Pro имеется камера Ultra Wide Cine Lens (40 МП), с которой мы познакомились в обзоре Mate 30 Pro. Эта камера используется для съемки видео и широкоугольных снимков. За зум отвечает 12-МП фотосенсор с телеобъективои и 5-кратным оптическим увеличением и 50-кратным гибридным. Все вышеперечисленные камеры обладаю оптической стабилизацией, а также фирменной стабилизацией Huawei AIS. Последняя, как сообщается, была сильно улучшена, особенно при съемке видео; новый алгоритм позволяет устранять дрожание вокруг выбранных объектов в фокусе. Четвертая камера содержит ToF-сенсор.
Селфи с автофокусом и продвинутые ИИ-возможности
Спереди установлены две камеры и ИК-сенсор. Последний позволяет P40 Pro распознавать жесты, а также предоставляет данные для распознавания лица (но не на уровне полноценного 3D распознавания). Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП: она получила поддержку записи в 4K и автофокус.
Программная часть также была улучшена: функция AI Best Moments теперь позволяет еще легче делать отличные снимки. ПО также способно анализировать фото и убирать людей с заднего плана, определять в какой момент лучше сделать снимок и предлагать лучшие снимки пользователю.
Цены и сроки появления в продаже
Рекомендованная цена Huawei P40 Pro составляет 999 евро (~$ 1116), в то время как младший P40 обойдется в 799 евро (~892). Предзаказы принимаются с 26 марта по 1 мая 2020. Всем, кто оформит предзаказ на смартфоны, производитель дарит Huawei Watch GT2e и Huawei FreeBuds 3. Вполне естественно, доступна такая опция далеко не во всех регионах - больше информации вы найдете на сайте Huawei. P40 и P40 Pro появятся на прилавках магазинов 2 мая 2020. Отметим, что у Huawei P40 Pro не будет сервисов Google.
Источник(и)
Notebookcheck