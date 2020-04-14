Недавно вышедший P40 Pro прекрасно иллюстрирует кризис положения Huawei на западных рынках. У этого смартфона отличная начинка и лучшая камера среди устройств своей категории, но успеху сильно мешает неодобрение со стороны правительства США. Microsoft уже пыталась создать свою уникальную платформу и потерпела неудачу. Удастся ли китайскому производителю избежать подобного исхода событий?

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Мы с вами знаем, что попытка Microsoft создать собственную программную платформу\экосистему с треском провалилась, утащив за собой в небытие один из самых узнаваемых брендов на рынке смартфонов (Nokia Lumia). Главным препятствием на пути великой корпорации тогда стало вовсе не правительство одной из крупных стран, а плохая и непродуманная реализация задумок, а также, в некоторой степени, нежелание пользователей привыкать к незнакомой платформе.

Тем не мене, у Huawei ситуация сложилась иным образом. Магазин приложений AppGallery и вся экосистема производителя не была создана с нуля, а уже долгое время существовала и активно использовалась в Азии. И, так как ранее с Google у Huawei было партнерство, адаптировать эту систему под западный мир не было никакой необходимости. Теперь же, когда компании вышли на тропу войны, в Huawei позаботились о том, чтобы популярные игры и приложения присутствовали в фирменном магазине. И тем не менее, правила работы глобального и западного ранка все еще диктует правительство США. То есть, помимо Google, под его влияние попадают такие гиганты, как Facebook, Netflix, Spotify, Disney, Amazon и другие.

Вероятно, Huawei не удастся противостоять Google вне Азии

Многие приложения на смартфонах Huawei сейчас приходится устанавливать с помощью замысловатых способов обхода ограничений, которые появились вследствие торговой войны между США и Китаем. С тем же Netflix на P40 Pro и Mate 30 Pro ситуация плачевная: установить сам apk файл вполне можно, вот только поддержка HD и HDR недоступна из-за отсутствия сертификации этих смартфонов. Сертификацией занимается компания из США, а именно - Google. Точно такая же ситуация и с платежами, из-за чего для Huawei недоступны все распространенные системы быстрой оплаты.

В принципе, даже если торговая война вдруг закончится, то совершенно невозможно предсказать, пополнится ли Huawei AppGallery всеми отсутствующими там на данный момент приложениями. А раз уж для этого процесса понадобиться, чтобы Google начала проводить DRM-сертификацию смартфонов китайских производителей, то в жизнь такой сценарий точно не воплотится. Одним словом, если Huawei не хочет стать нишевым брендом смартфонов в Европе и США, производителю придется так или иначе возобновлять партнерство с Google. Помимо того, потребуется и большая открытость к западу и западным компаниям со стороны китайского рынка. Осуществимо ли это в ближайшей перспективе? Вопрос, в общем-то, риторический.