Nokia XR21 принесет прочность легендарной Nokia 3310 в мир смартфонов

HMD Global представила Nokia XR21 - новейший защищенный смартфон, который пришел на смену Nokia XR20. Вполне ожидаемо новинка основана на чипсете Snapdragon 695, а также содержит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. HMD Global оснастила смартфон батареей на 4800 мАч, которая должна обеспечить до 2 дней автономной работы при умеренном использовании.

Nokia XR21 получил порт USB Type-C с поддержкой 33-Вт быстрой зарядки и протокола передачи данных USB 2.0. Экран смартфона имеет диагональ 6.49 дюймов и разрешением 1080p: данная IPS матрица работает на частоте 120 Гц и выдает яркость до 550 нит. Согласно HMD Global, экран защищен стеклом Gorilla Glass Vic†us, в результате чего смартфон может пережить падение с высоты 1.8 метра. Также аппарат защищен от попадания влаги и пыли внутрь корпуса и способен выдержать погружение под воду на глубину 1.5 метра. Производитель уверяет, что Nokia XR21 способен нормально работать при температурах от -20 °C до +55 °C. Дополнительно сообщается, что аппарат способен пережить попадание под струю воды при большом напоре и температуре до 80 °C.