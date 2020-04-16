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Nokia 9.3 PureView составит конкуренцию флагманам Samsung и OnePlus: 120-Гц дисплей, Snapdragon 865 и другие плюшки

Новый флагман от Nokia со 108-МП камерой? (Изображение: Nokia)
Новый флагман от Nokia со 108-МП камерой? (Изображение: Nokia)
В Сети появились новые данные о будущем флагмане Nokia. Согласно свежей информации, Nokia 9.3 PureView получит 120-Гц дисплей, 108-МП камеру и флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 865. Датой официального релиза смартфон пока что не обзавелся, но ожидать его стоит примерно во втором квартале 2020.
Anil Satyanarayana | 16/04/2020
5G Android Chinese Tech телефоны слухи

Как и Motorola, Nokia уже давно не выпускала нормальный флагманский смартфон. Прошлогодний Nokia 9 PureView оказался очень неоднозначным и не сыскал популярности даже у энтузиастов-любителей. Тыловая камера, организованная в виде массива отверстий вообще стала настоящим кошмаром для трипофобов. Тем не менее, судя по всему производитель усиленно готовится выпустить продолжение с предполагаемым названием Nokia 9.3 PureView. Точная дата выхода модели неизвестна, но предполагается, что увидим мы новинку во втором квартале 2020. Судя по всему, официальную презентацию сдвинули из-за пандемии коронавируса. Некоторые подробности о грядущей новинке уже просочились в Интернет и пока что они впечатляют.

Свежая порция информации о будущем флагмане поступила из Twitter-аккаунта Nokia_anew, в виде нескольких записей. В первой из них говорится о дисплее Nokia 9.3 PureView, частота обновления которого будет составлять 120 Гц. Во втором твите утверждается, что основная камера получит 108-МП сенсор. В Nokia тестировали разные сенсоры, но выбрали именно этот. Сообщается также, что только одна камера в модуле получит оптическую стабилизацию. В последнем твите упоминается, что в Nokia думали выбрать более традиционный дизайн фото-модуля для Nokia 9.3 PureView, но в итоге отказались от этой идеи. Вдобавок источник утверждает, что производитель создал около 10 прототипов Nokia 9.3 PureView.

Учитывая, что Nokia 9.3 PureView будет флагманской моделью, логично будет предположить, что в качестве чипсета будет использован Qualcomm Snapdragon 865. Поначалу предполагалось, что смартфон получит прошлогодний Snapdragon 855+, но в Nokia решили выбрать более новый чип и потому смартфон задержался. Очень интересно будет посмотреть, какие еще особенности будут у детища Nokia. В любом случае, успех его будет напрямую зависеть от цены.

Источник(и)

Nokia_anew on Twitter (1), (2), (3)

via GSMArena

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Anil Satyanarayana, 2020-04-16 (Update: 2020-04-16)
Anil Satyanarayana
Editor of the original article: Anil Satyanarayana - Editor

 