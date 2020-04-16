Nokia 9.3 PureView составит конкуренцию флагманам Samsung и OnePlus: 120-Гц дисплей, Snapdragon 865 и другие плюшки
Как и Motorola, Nokia уже давно не выпускала нормальный флагманский смартфон. Прошлогодний Nokia 9 PureView оказался очень неоднозначным и не сыскал популярности даже у энтузиастов-любителей. Тыловая камера, организованная в виде массива отверстий вообще стала настоящим кошмаром для трипофобов. Тем не менее, судя по всему производитель усиленно готовится выпустить продолжение с предполагаемым названием Nokia 9.3 PureView. Точная дата выхода модели неизвестна, но предполагается, что увидим мы новинку во втором квартале 2020. Судя по всему, официальную презентацию сдвинули из-за пандемии коронавируса. Некоторые подробности о грядущей новинке уже просочились в Интернет и пока что они впечатляют.
Свежая порция информации о будущем флагмане поступила из Twitter-аккаунта Nokia_anew, в виде нескольких записей. В первой из них говорится о дисплее Nokia 9.3 PureView, частота обновления которого будет составлять 120 Гц. Во втором твите утверждается, что основная камера получит 108-МП сенсор. В Nokia тестировали разные сенсоры, но выбрали именно этот. Сообщается также, что только одна камера в модуле получит оптическую стабилизацию. В последнем твите упоминается, что в Nokia думали выбрать более традиционный дизайн фото-модуля для Nokia 9.3 PureView, но в итоге отказались от этой идеи. Вдобавок источник утверждает, что производитель создал около 10 прототипов Nokia 9.3 PureView.
Учитывая, что Nokia 9.3 PureView будет флагманской моделью, логично будет предположить, что в качестве чипсета будет использован Qualcomm Snapdragon 865. Поначалу предполагалось, что смартфон получит прошлогодний Snapdragon 855+, но в Nokia решили выбрать более новый чип и потому смартфон задержался. Очень интересно будет посмотреть, какие еще особенности будут у детища Nokia. В любом случае, успех его будет напрямую зависеть от цены.