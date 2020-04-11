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Nokia 7.3 и 9.3 могут быть представлены уже в третьем квартале 2020

Nokia 7.3, вероятно, будет похожа на 8.3. (Изображение: NokiaPowerUser)
Nokia 7.3, вероятно, будет похожа на 8.3. (Изображение: NokiaPowerUser)
Появилась информация, что Nokia собирается представить модель 7.3 вместе с флагманской 9.3 PureView 2020. Официальный релиз намечался на ближайшее время, но был отложен из-за пандемии Covid-19. Согласно последним утечкам, презентация смартфонов произойдет не раньше третьего квартала этого года. Предварительно известно, что Nokia 7.3 может получить квадрокамеру и поддержку 5G.
Deirdre O Donnell | 11/04/2020
5G Android слухи телефоны хранение данных сенсорный

Стало известно, что планы Nokia по выпуску новых смартфонов нарушились из-за пандемии коронавируса. Это может значить, что так горячо ожидаемый наследник Nokia 9 PureView появится позже, чем хотелось бы. Предварительно известно, что смартфон будет представлен в июле - августе 2020.

Вполне вероятно, что вместе с новым флагманом производитель презентует и 7.3, предполагаемую итерацию 7.2. По слухам, у этого смартфона будет 4 камеры, главная из которых будет обладать 48-МП разрешением. Утечки утверждают, что диагональ дисплея будет составлять 6.3 дюйма, а разрешение - FHD+.

Емкость батареи у 7.3, вероятно, будет на уровне 4000 мАч, а в качестве чипсета будет использован Snapdragon 7 серии. То есть, новинка вполне может получить версию с поддержкой 5G. Принадлежать смартфон будет, очевидно, к среднему уровню, а цена ожидается на уровне €399 ($436) за версию с 6/64 ГБ.

Источник(и)

NokiaPowerUser

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Deirdre O Donnell, 2020-04-11 (Update: 2020-04-11)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor

 