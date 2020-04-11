Nokia 7.3 и 9.3 могут быть представлены уже в третьем квартале 2020
Стало известно, что планы Nokia по выпуску новых смартфонов нарушились из-за пандемии коронавируса. Это может значить, что так горячо ожидаемый наследник Nokia 9 PureView появится позже, чем хотелось бы. Предварительно известно, что смартфон будет представлен в июле - августе 2020.
Вполне вероятно, что вместе с новым флагманом производитель презентует и 7.3, предполагаемую итерацию 7.2. По слухам, у этого смартфона будет 4 камеры, главная из которых будет обладать 48-МП разрешением. Утечки утверждают, что диагональ дисплея будет составлять 6.3 дюйма, а разрешение - FHD+.
Емкость батареи у 7.3, вероятно, будет на уровне 4000 мАч, а в качестве чипсета будет использован Snapdragon 7 серии. То есть, новинка вполне может получить версию с поддержкой 5G. Принадлежать смартфон будет, очевидно, к среднему уровню, а цена ожидается на уровне €399 ($436) за версию с 6/64 ГБ.