Дактилоскопический сканер Nokia 9 PureView сошёл с ума после обновления

Нашумевший пентакамерный смартфон Nokia 9 PureView после очередного обновления вместо улучшения работы подэкранного сканера отпечатка пальца получил огромную брешь в безопасности: теперь устройство не различает посторонних людей и своего законного владельца, порой даже путая последнего с пачкой жвачки.

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19 апреля директор по продуктам HMD Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) опубликовал в Twitter новость о том, что обновление для Nokia 9 PureView уже готово и ждёт своей установки. Однако, через пару дней начали появляться отзывы пользователей об ошибочных аутентификациях и разблокировках устройства от отпечатков посторонних людей. Апогеем абсурда стало видео, демонстрирующее, как владелец смартфона сначала разблокирует его своим пальцем, затем – пачкой жвачки, после чего разблокировка проводится посторонним человеком – и во всех трёх случаях вполне успешно.

Естественно, никто не ожидал, что очередное обновление превратится в столь большую проблему, а устройства из пентакамерной серии Nokia и вовсе останутся беззащитными, а также менее удобными в использовании. Разработчики планировали просто ускорить работу сканера (нарекания на ложные срабатывания которого поступали чуть ли не с первого дня), но, по-видимому, вместо доработки алгоритма они решили просто уменьшить порог чувствительности. Так что к ошибочным разблокировкам от чужих рук теперь добавились срабатывания от посторонних предметов – монеток, жвачек и т.п.

Пока что HMD никак не комментирует ситуацию, так что будем надеяться, что прямо сейчас разработчики компании работают сверхурочно, пытаясь устранить возникшую проблему. Авторитетные техноресурсы, например, phoneArena рекомендуют пользователям Nokia 9 PureView вместо дактилоскопического сканера установить графический ключ либо пароль, чтобы эффективно защитить свой смартфон до выхода следующего обновления.