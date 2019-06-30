Дактилоскопические сканеры в дисплеях появятся на более дешевых телефонах с новыми ЖК-панелями от BOE

До сих пор сканеры отпечатков пальцев размещались лишь под AMOLED дисплеями. Китайский производитель дисплеев BOE, тем не менее, намерен сломать стереотип с помощью своей разработки - ЖК-панели с подэкранным дактилоскопическим датчиком.

В начале прошлого года Vivo представила первый в мире подэкранный сканер отпечатков пальцев. В то время технология была довольно топорной, но с тех пор она значительно улучшилась и сейчас используется на различных устройствах. Однако все эти устройства обладают дисплеями AMOLED, поскольку данную технологию можно использовать только на AMOLED-матрицах. Так было до недавнего времени.

Китайский производитель дисплеев BOE представил новые ЖК-панели, в которых могут размещаться сканеры отпечатков пальцев. До сих пор для таких целей использовались лишь AMOLED-панели, поскольку они по своей природе тоньше и обеспечивают лучшее проникновение света, чем их ЖК-аналоги. С другой стороны, AMOLED-дисплеи более дорогие в производстве, чем ЖК-матрицы, поэтому эта разработка гарантирует, что подэкранные дактилоскопические датчики появятся в среднем и бюджетном сегментах.

Несмотря на то, что технология уже разработана, показатели доходности всё ещё слишком низки для бизнеса, поэтому руководство BOE планирует ввести технологию в массовое производство только к концу этого, или к началу следующего года.

Всегда приятно видеть новые технологии, однако подэкранные сканеры отпечатка, по крайней мере в их нынешнем виде, не такие быстрые и надежные, как традиционные датчики, да и мало улучшают дизайн телефона. Немногие поспорят с тем, что скоростной сенсор на задней панели телефона всё же намного лучше, чем его поддисплейный аналог (с которым даже на топовом устройстве могут возникнуть проблемы).