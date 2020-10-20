BOE разрабатывает сверхтонкое стекло для гибких дисплеев?

BOE является крупнейшим поставщиком дисплеев (включая AMOLED) в Китае. Согласно свежим утечкам, компания разрабатывает собственный аналог сверхтонкого стекла для гибких дисплеев для более равной конкуренции с Samsung. Пока что подобный материал является самым эффективным решением по защите гибких дисплеев.

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Сверхтонкое стекло (которое сокращенно в Сети именуется UTG) можно обнаружить в премиальном гибком смартфоне Samsung Galaxy Z Fold2 - оно используется для надлежащей защиты основного 7.6-дюймового дисплея. Надо сказать, что со своей задачей этот материал действительно справляется лучше полиамида, который использовался в ранних гибких дисплеях. И так как в будущем направление гибких смартфонов будет развиваться, подразделение Samsung Display ныне изготовляет специальное стекло для своих дисплеев самостоятельно, вместо того, чтобы закупать у таких поставщиков, как Schott или Corning.

Как сообщают ETNews, компания BOE приняла аналогичное решение. Данная компания является крупнейшим поставщиком дисплеев на рынке Китая, а также произвела более 20% ныне существующих гибких AMOLED панелей по всему миру.

Судя по планам компании, BOE уже предпринимает первые шаги для того, чтобы произведенное UTG-стекло было доступно по всему миру. Тем не менее, даже если вдруг первое время разработка будет доступна для внутреннего рынка, это станет для компании большим шагом вперед, особенно в свете недавних новостей о запуске сверхгибких дисплеев в массовое производство.

По сути, если бы новые сверхгибкие дисплеи R5 200000 поставлялись с уже установленным UTG-стеклом, то собрали бы огромное количество заказов со стороны производителей смартфонов. Среди таких, на сегодняшний день, клиентами BOE уже являются Apple, LG, Motorola, Nubia и OPPO.