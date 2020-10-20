BOE разрабатывает сверхтонкое стекло для гибких дисплеев?
Сверхтонкое стекло (которое сокращенно в Сети именуется UTG) можно обнаружить в премиальном гибком смартфоне Samsung Galaxy Z Fold2 - оно используется для надлежащей защиты основного 7.6-дюймового дисплея. Надо сказать, что со своей задачей этот материал действительно справляется лучше полиамида, который использовался в ранних гибких дисплеях. И так как в будущем направление гибких смартфонов будет развиваться, подразделение Samsung Display ныне изготовляет специальное стекло для своих дисплеев самостоятельно, вместо того, чтобы закупать у таких поставщиков, как Schott или Corning.
Как сообщают ETNews, компания BOE приняла аналогичное решение. Данная компания является крупнейшим поставщиком дисплеев на рынке Китая, а также произвела более 20% ныне существующих гибких AMOLED панелей по всему миру.
Судя по планам компании, BOE уже предпринимает первые шаги для того, чтобы произведенное UTG-стекло было доступно по всему миру. Тем не менее, даже если вдруг первое время разработка будет доступна для внутреннего рынка, это станет для компании большим шагом вперед, особенно в свете недавних новостей о запуске сверхгибких дисплеев в массовое производство.
По сути, если бы новые сверхгибкие дисплеи R5 200000 поставлялись с уже установленным UTG-стеклом, то собрали бы огромное количество заказов со стороны производителей смартфонов. Среди таких, на сегодняшний день, клиентами BOE уже являются Apple, LG, Motorola, Nubia и OPPO.