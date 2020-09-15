Дисплеи от BOE с повышенной гибкостью поступили в массовое производство

Гибкие дисплеи, которые не повреждаются при многократной деформации, вероятно будут крайне важным элементов электроники уже в ближайшем будущем. Компания BOE является одним из разработчиков и производителей подобных дисплеев. Главным достижением BOE на данный момент являются дисплеи с радиусом изгиба в 5 мм, которые, как сообщается, прямо сейчас поступают в массовое производство.

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Постепенно, но неотвратимо, среди смартфонов, планшетов и даже ноутбуков появляется все больше признаков зарождающегося тренда на использование гибкой конструкции. Соответственно, уже в ближайшем будущем спрос на дисплеи, способные выдерживать постоянное деформирование изо дня в день, обещает быть очень большим.

BOE - одна из компаний, занимающаяся разработкой и производством гибких дисплейных панелей. Последняя разработка - новый дисплей - уже завоевала награду Technology Progress Special Award и является живым примером технологий будущего. Новая панель получила название R5 200000: R5 говорит о том, что радиус сгиба этого дисплея составляет всего 5 мм, а 200000 - это количество сгибаний, которое способен пережить дисплей без повреждений.

Интересной особенностью R5 200000 является то, что выгибается этот дисплей наружу (по примеру Mate XS), а не вовнутрь, как у многих современных гибких смартфонов (Galaxy Fold). На данный момент в BOE сообщают, что данный дисплей уже поступил в массовое производство.

Прямо сейчас 20.3% всех гибких AMOLED дисплеев на рынке произведены BOE, а закупают их такие производители, как Huawei, LG, Motorola, Nubia и OPPO. Соответственно, на новейший дисплей покупатели точно найдутся.