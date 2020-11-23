BOE анонсировала 55-дюймовый 4K-телевизор с технологией AMQLED
AMQLED - это относительно новая технология создания активных матриц для дисплеев, которая соперничает в этом поприще с OLED и QLED. С последней из названных AMQLED имеет много общего, так как тоже использует так называемые квантовые точки, и способна тягаться с ней по качеству формируемого изображения. Тем не менее, в случае AMQLED испоьзуются электролюминесцентные квантовые точки, которые излучают свет самостоятельно при прохождении тока через них.
Соответственно, AMQLED дисплеи не требуют подсветки, получая те же преимущества, что и OLED: сниженный вес, повышение энергоэффективности и уменьшение толщины самой панели. В то же время, использование нового типа квантовых точек дает дополнительные преимущества: более точная и стабильная цветопередача и более высокая равномерность свечения.
BOE ведет разработку и выпуск AMQLED дисплеев уже несколько лет, результатами чего стали 5- и 14-дюймовые прототипы, демонстрирующие достоинства технологии. На сегодняшний день компания уже готова к массовому выпуску 55-дюймовых дисплеев AMQLED для 4K телевизоров.
Согласно утверждениям компании, цветовой охват данных дисплеев превышает пространство NTSC (119%), а соотношение контрастности у них достигает 1 000 000:1. В BOE считают, что новые дисплеи полностью готовы к коммерческому использованию в телевизорах высокого разрешения и игровых мониторах большой диагонали.