BOE анонсировала 55-дюймовый 4K-телевизор с технологией AMQLED

Компании BOE удалось создать активную матрицу с квантовыми точками, которая именуется как AMQLED. Оценить новейший дисплей уже очень скоро можно будет вживую, так как компания планирует устанавливать его в 4K-телевизоре, что поступит в продажу в ближайшее время. Как и матрицы типа QLED, этот дисплей использует так называемые квантовые точки, но не требует подсветки и характеризуется более стабильной цветопередачей и яркостью.

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AMQLED - это относительно новая технология создания активных матриц для дисплеев, которая соперничает в этом поприще с OLED и QLED. С последней из названных AMQLED имеет много общего, так как тоже использует так называемые квантовые точки, и способна тягаться с ней по качеству формируемого изображения. Тем не менее, в случае AMQLED испоьзуются электролюминесцентные квантовые точки, которые излучают свет самостоятельно при прохождении тока через них.

Соответственно, AMQLED дисплеи не требуют подсветки, получая те же преимущества, что и OLED: сниженный вес, повышение энергоэффективности и уменьшение толщины самой панели. В то же время, использование нового типа квантовых точек дает дополнительные преимущества: более точная и стабильная цветопередача и более высокая равномерность свечения.

BOE ведет разработку и выпуск AMQLED дисплеев уже несколько лет, результатами чего стали 5- и 14-дюймовые прототипы, демонстрирующие достоинства технологии. На сегодняшний день компания уже готова к массовому выпуску 55-дюймовых дисплеев AMQLED для 4K телевизоров.

Согласно утверждениям компании, цветовой охват данных дисплеев превышает пространство NTSC (119%), а соотношение контрастности у них достигает 1 000 000:1. В BOE считают, что новые дисплеи полностью готовы к коммерческому использованию в телевизорах высокого разрешения и игровых мониторах большой диагонали.