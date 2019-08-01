Ниже в таблице собраны характеристики панелей, но для удобства мы брали только модели T490 и T490s. По факту, все три панели соответствуют заявленным на сайте Lenovo характеристикам (контрастность 800:1, яркость 400 нит). Вот только панель AUO чуть не дотягивает до заявленных 400 нит, выдавая максимально близкие ~390 нит, а контрастность у всех трех заметно выше заявленной.

Тем не менее панель от Innolux В ThinkPad T495 явно выигрывает у всех остальных. У нее лучше время отклика, что действительно заметно на практике. Также данная панель обладает более точной цветопередачей с завода и более широким цветовым охватом.

Обновление: панель LG Philips в ThinkPad X1 Carbon 2019 уступает Innolux, но лучше двух других. Время отклика чуть выше, чем у Innolux, но все еще приемлемое. Заводская калибровка, к несчастью, далека от хорошей, потому понадобится дополнительная самостоятельная калибровка (либо вы можете скачать наш цветовой профиль и применить его).