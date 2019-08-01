Innolux лучше AUO и BOE | Дисплейная лотерея от Lenovo продолжается: 3 новых панели
Знакомая проблема: некоторые производители грешат тем, что в рамках одно модели используют компоненты различного качества от разных поставщиков; ранее особенно остро эта проблема стояла у Lenovo ThinkPad. Казалось, что этот "недуг" ушел в прошлое, но вот мы снова видим как под названием 14-дюймового 1080p LowPower-дисплея в Lenovo понимают три разных панели. Вот краткий список по моделям ноутбуков и дисплеев, что уже побывали у нас на обзоре и прямо сейчас находятся на тесте:
|Модель
|Поставщик
|ID панели
|ThinkPad T490 i7/Nvidia
|BOE
|NE140FHM-61
|ThinkPad T490 i5/iGPU
|BOE
|NE140FHM-61
|ThinkPad T490s Intel
|AU Optronics
|B140HAN05.7
|ThinkPad T495s AMD
|AU Optronics
|B140HAN05.7
|ThinkPad T495 AMD
|Innolux
|N140HCG-GQ2
|ThinkPad X1 Carbon 2019
|LG Philips
|LP140WF9_SPF1
Ниже в таблице собраны характеристики панелей, но для удобства мы брали только модели T490 и T490s. По факту, все три панели соответствуют заявленным на сайте Lenovo характеристикам (контрастность 800:1, яркость 400 нит). Вот только панель AUO чуть не дотягивает до заявленных 400 нит, выдавая максимально близкие ~390 нит, а контрастность у всех трех заметно выше заявленной.
Тем не менее панель от Innolux В ThinkPad T495 явно выигрывает у всех остальных. У нее лучше время отклика, что действительно заметно на практике. Также данная панель обладает более точной цветопередачей с завода и более широким цветовым охватом.
Обновление: панель LG Philips в ThinkPad X1 Carbon 2019 уступает Innolux, но лучше двух других. Время отклика чуть выше, чем у Innolux, но все еще приемлемое. Заводская калибровка, к несчастью, далека от хорошей, потому понадобится дополнительная самостоятельная калибровка (либо вы можете скачать наш цветовой профиль и применить его).
|Lenovo ThinkPad T490-20N3S02L00
NE140FHM-N61, , 1920x1080, 14
|Lenovo ThinkPad T490s-20NYS02A00
B140HAN05.7, , 1920x1080, 14
|Lenovo ThinkPad T495-20NKS01Y00
N140HCG-GQ2, , 1920x1080, 14
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2019-20QES01L00
LP140WF9_SPF1, , 1920x1080, 14
|Response Times
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
74 (33.6, 40.4)
61.6 (30.8, 30.8)
32.4 (16.4, 16)
44.8 (21.2, 23.6)
|Response Time Black / White *
45.6 (22.8, 22.8)
38.8 (21.2, 17.6)
15.2 (6.8, 8.4)
27.6 (15.6, 12)
|PWM Frequency
2451 (50)
26040 (50)
|Параметры экрана
|Яркость в центре
418
391
420
381
|Brightness
400
389
391
375
|Brightness Distribution
88
87
88
94
|Уровень чёрного *
0.24
0.23
0.29
0.24
|Контрастность
1742
1700
1448
1588
|Colorchecker DeltaE *
4.7
3.4
2.1
4.6
|Colorchecker DeltaE2000 max. *
8.7
4.7
5.5
8.5
|Colorchecker DeltaE2000 calibrated *
2.1
1.1
0.7
1.2
|DeltaE для серого *
5.9
4
3.4
5.1
|Гамма
2.06 107%
2.49 88%
2.22 99%
2.52 87%
|CCT
7350 88%
6809 95%
7168 91%
7052 92%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
59.9
62.4
63.5
60.7
|Color Space (Percent of sRGB)
92.1
97.4
98.6
95.7
|Среднее значение
* ... меньше = лучше
Проблема для конечных покупателей в том, что узнать заранее, какая панель установлена в приобретаемом ноутбуке, невозможно. Вот и выходит этакая лотерея, где победителем всегда будет панель N140HCG-GQ2 от Innolux, а проигравшими - все, кто купил ноутбук с другими панелями.
Обновление: панель от LG Philips не является плохим вариантом, просто она немного уступает Innolux.