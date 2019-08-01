Notebookcheck

Innolux лучше AUO и BOE | Дисплейная лотерея от Lenovo продолжается: 3 новых панели

Новые 14-дюймовые энергоэффективные (LowPower) дисплеи для ноутбуков Lenovo ThinkPad T-серии скорее всего будут наиболее популярными среди покупателей, но как и ранее производитель использует панели различных поставщиков. Обновлено: тест четвертой панели для ThinkPad X1 Carbon 2019 от LG Philips
Andreas Osthoff | 01/08/2019
AMD бизнес ноутбуки Ryzen (Zen) ThinkPad Whiskey Lake Windows Review Snippet

Знакомая проблема: некоторые производители грешат тем, что в рамках одно модели используют компоненты различного качества от разных поставщиков; ранее особенно остро эта проблема стояла у Lenovo ThinkPad. Казалось, что этот "недуг" ушел в прошлое, но вот мы снова видим как под названием 14-дюймового 1080p LowPower-дисплея в Lenovo понимают три разных панели. Вот краткий список по моделям ноутбуков и дисплеев, что уже побывали у нас на обзоре и прямо сейчас находятся на тесте:

Модель Поставщик ID панели
ThinkPad T490 i7/Nvidia BOE NE140FHM-61
ThinkPad T490 i5/iGPU BOE NE140FHM-61
ThinkPad T490s Intel AU Optronics B140HAN05.7
ThinkPad T495s AMD AU Optronics B140HAN05.7
ThinkPad T495 AMD Innolux N140HCG-GQ2
ThinkPad X1 Carbon 2019 LG Philips LP140WF9_SPF1

Ниже в таблице собраны характеристики панелей, но для удобства мы брали только модели T490 и T490s. По факту, все три панели соответствуют заявленным на сайте Lenovo характеристикам (контрастность 800:1, яркость 400 нит). Вот только панель AUO чуть не дотягивает до заявленных 400 нит, выдавая максимально близкие ~390 нит, а контрастность у всех трех заметно выше заявленной.

Тем не менее панель от Innolux В ThinkPad T495 явно выигрывает у всех остальных. У нее лучше время отклика, что действительно заметно на практике. Также данная панель обладает более точной цветопередачей с завода и более широким цветовым охватом.

Обновление: панель LG Philips в ThinkPad X1 Carbon 2019 уступает Innolux, но лучше двух других. Время отклика чуть выше, чем у Innolux, но все еще приемлемое. Заводская калибровка, к несчастью, далека от хорошей, потому понадобится дополнительная самостоятельная калибровка (либо вы можете скачать наш цветовой профиль и применить его).

Lenovo ThinkPad T490-20N3S02L00
NE140FHM-N61, , 1920x1080, 14		Lenovo ThinkPad T490s-20NYS02A00
B140HAN05.7, , 1920x1080, 14		Lenovo ThinkPad T495-20NKS01Y00
N140HCG-GQ2, , 1920x1080, 14		Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2019-20QES01L00
LP140WF9_SPF1, , 1920x1080, 14
Response Times
Response Time Grey 50% / Grey 80% *
74 (33.6, 40.4)
61.6 (30.8, 30.8)
32.4 (16.4, 16)
44.8 (21.2, 23.6)
Response Time Black / White *
45.6 (22.8, 22.8)
38.8 (21.2, 17.6)
15.2 (6.8, 8.4)
27.6 (15.6, 12)
PWM Frequency
2451 (50)
26040 (50)
Параметры экрана
Яркость в центре
418
391
420
381
Brightness
400
389
391
375
Brightness Distribution
88
87
88
94
Уровень чёрного *
0.24
0.23
0.29
0.24
Контрастность
1742
1700
1448
1588
Colorchecker DeltaE *
4.7
3.4
2.1
4.6
Colorchecker DeltaE2000 max. *
8.7
4.7
5.5
8.5
Colorchecker DeltaE2000 calibrated *
2.1
1.1
0.7
1.2
DeltaE для серого *
5.9
4
3.4
5.1
Гамма
2.06 107%
2.49 88%
2.22 99%
2.52 87%
CCT
7350 88%
6809 95%
7168 91%
7052 92%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
59.9
62.4
63.5
60.7
Color Space (Percent of sRGB)
92.1
97.4
98.6
95.7
Среднее значение

* ... меньше = лучше

Проблема для конечных покупателей в том, что узнать заранее, какая панель установлена в приобретаемом ноутбуке, невозможно. Вот и выходит этакая лотерея, где победителем всегда будет панель N140HCG-GQ2 от Innolux, а проигравшими - все, кто купил ноутбук с другими панелями.

Обновление: панель от LG Philips не является плохим вариантом, просто она немного уступает Innolux.

'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Обзоры > Дисплейная лотерея от Lenovo продолжается: 3 новых панели
Andreas Osthoff, 2019-08- 1 (Update: 2019-08- 1)

 