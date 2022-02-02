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BOE превзошла сама себя, представив 27-дюймовый FHD дисплей с частотой 500 Гц

BOE обновила свой рекорд, добившись 500 Гц в FHD (Изображение: BOE)
BOE обновила свой рекорд, добившись 500 Гц в FHD (Изображение: BOE)
Компания BOE обновила собственный рекорд, представив FHD дисплей с частотой обновления 500 Гц. Новая матрица основана на собственной полупроводниковой технологии производителя, которая и позволяет достигать столь высокой частоты. Также BOE продемонстрировала 110-дюймовый 8K дисплей с частотой 120 Гц
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸 🇫🇷 ...
монитор игры и всё, что связано с ними
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В прошлом году компания BOE представила дисплеи с частотой 480 Гц, предназначенные для применения в игровой индустрии. На этот раз производитель показал первый в мире 500-Гц дисплей, нацеленный на применение к киберспорте. Панель имеет диагональ 27 дюймов, разрешение Full HD и время отклика 1 мс.

На сегодняшний день частота обновления 500 Гц делает данный дисплей самым быстрым в мире; серийные мониторы от Viewsonic, Asus, Acer и Alienware пока-что предлагают максимум 360 Гц. Разрешение Full HD все еще актуально для киберспорта, хотя большинство геймеров сейчас уже перешли на 1440p (QHD). К слову, дисплей BOE имеет 8-битную матрицу и поддерживает eDP (8-lane).

Стоит уточнить, что показанный дисплей является прототипом и когда он выйдет в массовое производство пока-что неизвестно.

В любом случае, чтобы обеспечить в современных играх частоту обновления 500 Гц понадобится только мощнейшие видеокарты от Nvidia и AMD - причем речь идет только о киберспортивных играх, у которых средние системные требования. Однако, повышенная частота обновления в любом случае дает снижение общего времени отклика системы и задержек, а значит у игрока будет больше времени для реагирования на события.

Дополнительно BOE анонсировала первый в мире 110-дюймовый экран с разрешением 8K и частотой 120 Гц. К сожалению, о нем никакой дополнительной информации пока нет.

Огромный 11-дюймовый 8K экран с частотой 120 Гц от BOE (Изображение: BOE)
Огромный 11-дюймовый 8K экран с частотой 120 Гц от BOE (Изображение: BOE)

Источник(и)

Sina, Wccftech

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Vaidyanathan Subramaniam
Автор исходного текста: Vaidyanathan Subramaniam - Ведущий редактор - 1506 статей на Notebookcheck c 2012 года
Я учился на клеточного и молекулярного биолога, но именно компьютеры всегда были едва ли не главной частью моей жизни. Первый компьютер появился у меня в 1998 году. Мой интерес к миру технологий с тех пор вырос и расширился. С 2017 года я пишу материалы для Notebookcheck, это - большой успех и результат тех долгих лет, в течение которых я давал ценные советы и оказывал помощь всевозможным друзьям и знакомым. Сейчас я пишу новости и делаю обзоры, важные как для индийского читателя, так и для всего мира. В те часы, когда я не занят чтением/написанием новостей технологического мира или проведением испытаний очередной железки, я стараюсь расслабиться при помощи чтения, душевной музыки или вышедшей недавно игры.
contact me via: @Geeky_Vaidy
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2642 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Vaidyanathan Subramaniam, 2022-02- 2 (Update: 2022-02- 2)

 