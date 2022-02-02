BOE превзошла сама себя, представив 27-дюймовый FHD дисплей с частотой 500 Гц
В прошлом году компания BOE представила дисплеи с частотой 480 Гц, предназначенные для применения в игровой индустрии. На этот раз производитель показал первый в мире 500-Гц дисплей, нацеленный на применение к киберспорте. Панель имеет диагональ 27 дюймов, разрешение Full HD и время отклика 1 мс.
На сегодняшний день частота обновления 500 Гц делает данный дисплей самым быстрым в мире; серийные мониторы от Viewsonic, Asus, Acer и Alienware пока-что предлагают максимум 360 Гц. Разрешение Full HD все еще актуально для киберспорта, хотя большинство геймеров сейчас уже перешли на 1440p (QHD). К слову, дисплей BOE имеет 8-битную матрицу и поддерживает eDP (8-lane).
Стоит уточнить, что показанный дисплей является прототипом и когда он выйдет в массовое производство пока-что неизвестно.
В любом случае, чтобы обеспечить в современных играх частоту обновления 500 Гц понадобится только мощнейшие видеокарты от Nvidia и AMD - причем речь идет только о киберспортивных играх, у которых средние системные требования. Однако, повышенная частота обновления в любом случае дает снижение общего времени отклика системы и задержек, а значит у игрока будет больше времени для реагирования на события.
Дополнительно BOE анонсировала первый в мире 110-дюймовый экран с разрешением 8K и частотой 120 Гц. К сожалению, о нем никакой дополнительной информации пока нет.