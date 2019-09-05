Дисплей ноутбука с частотой обновления 240 Гц или 300 Гц – необходимость или излишество?
Acer и Asus на выставке IFA 2019 анонсировали игровые ноутбуки с дисплеями, частота обновления которых составляет 300 Гц. Сегодня всё большее количество производителей прибегают к такому выбору. Частота 300 Гц является прерогативой дисплеев флагманских ноутбуков, но ещё в 2017 году «потолком» было 120 Гц, в 2018-м – уже 144 Гц, а начале 2019-го – и вовсе 240 Гц.
Но действительно ли нам необходимы столь высокие частоты обновления?
Существует заблуждение, что если у монитора высокая частота обновления, то количество кадров (к/с или FPS) в играх непременно должна соответствовать этой цифре, в противном случае нет никакого смысла в мониторе с высокой частотой обновления. Этот стереотип, вероятно, связан с тем, что многие геймеры, чьи дисплеи обладают частотой 60 Гц, уже давно привыкли использовать кадровую частоту 60 к/с. Так что, если у вас дисплей с частотой 300 Гц, то, первым делом, нужно установить кадровую частоту в игре на 300 к/с, верно?
Многие хотят использовать весь потенциал монитора, чтобы частота кадров в игре соответствовала исходной частоте обновления экрана, но главная прелесть таких панелей не в этом. Дело в том, что пользователи забывают о большом количестве вариаций «к/с», которые предлагают мониторы с частотой обновления дисплея выше 60 Гц.
Когда вы играете на мониторе с частотой 60 Гц без FreeSync или G-Sync (которые синхронизируют работу видеокарты с экраном), фактически, доступны лишь 30 к/с или 60 к/с (т.е. по логике, один кадр на 2 Гц или один кадр – на один Гц), поскольку любые другие показатели непременно приведут к разрывам изображения (будут показываться куски нескольких кадров одновременно) или торможению игрового процесса. В то же время, на мониторе с частотой 120 Гц можно настроить стабильные 40 к/с, без разрывов, где на каждый кадр припадает 3 Гц. Именно 40 к/с вместо 60 или 120 к/с в этом примере лучше всего походят для иллюстрации бюджетных игровых ноутбуков среднего класса, таких как 120 Гц Asus TUF FX505DT.
Количество возможных кадров в секунду (без разрывов) увеличивается до отметки 240 Гц или 300 Гц, как показано в таблице ниже.
|Частота обновления экрана
|Возможные к/с более 15
|60 Гц
|20, 30, 60
|120 Гц
|20, 24, 30, 40, 60, 120
|144 Гц
|24, 36, 48, 72, 144
|240 Гц
|20, 24, 30, 40, 48, 60, 80, 120, 240
|300 Гц
|20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 150, 300
Как видим, вертикальная синхронизация (Vsync) имеет более широкий диапазон значений на мониторах с высокой частотой обновления. На дисплее с частотой 60 Гц в случае снижения качества переход будет довольно резким – с 60 до 30 к/с, а такой вариант явно нежелателен для геймеров. Если же такой скачок произойдёт на дисплее с частотой 240 Гц при включенной Vsync, разница будет ощутима гораздо меньше, поскольку количество доступных значений больше. Интервалы отклика и обновления также будут быстрее, чем у дисплея с частотой 60 Гц.
Мы не утверждаем, что мониторы на 300 или 240 Гц – это единственно верное решение. На самом деле, разница между панелями 144 Гц и 240 Гц на ноутбуках едва ощутима, не говоря уже о 300 Гц. Тем более вопрос цены играет не последнюю очередь для многих пользователей. Если вы – один из обладателей дисплея с частотой 300 Гц, то вы вполне можете попытаться достичь стабильных 300 к/с в игровом процессе. Но, кроме всего прочего, у вас появится более широкий выбор кадровых частот и возможность насладиться преимуществами дисплея с высокой частотой обновления.