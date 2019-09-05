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Дисплей ноутбука с частотой обновления 240 Гц или 300 Гц – необходимость или излишество?

Действительно ли вам нужен ноутбук с частотой обновления 240 или 300 Гц?
Действительно ли вам нужен ноутбук с частотой обновления 240 или 300 Гц?
Чтобы почувствовать преимущество дисплея с частотой 144 Гц не обязательно достигать стабильной кадровой частоты 144 к/с. В частности, производительность игровых ноутбуков ограничена мощностью процессора и графического ускорителя, в то время как панели с частотой обновления 240 или 300 Гц предоставляют более широкий выбор кадровых частот, чем все другие мониторы.
Allen Ngo | 05/09/2019
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Acer и Asus на выставке IFA 2019 анонсировали игровые ноутбуки с дисплеями, частота обновления которых составляет 300 Гц. Сегодня всё большее количество производителей прибегают к такому выбору. Частота 300 Гц является прерогативой дисплеев флагманских ноутбуков, но ещё в 2017 году «потолком» было 120 Гц, в 2018-м – уже 144 Гц, а начале 2019-го – и вовсе 240 Гц.

Но действительно ли нам необходимы столь высокие частоты обновления?

Существует заблуждение, что если у монитора высокая частота обновления, то количество кадров (к/с или FPS) в играх непременно должна соответствовать этой цифре, в противном случае нет никакого смысла в мониторе с высокой частотой обновления. Этот стереотип, вероятно, связан с тем, что многие геймеры, чьи дисплеи обладают частотой 60 Гц, уже давно привыкли использовать кадровую частоту 60 к/с. Так что, если у вас дисплей с частотой 300 Гц, то, первым делом, нужно установить кадровую частоту в игре на 300 к/с, верно?

Многие хотят использовать весь потенциал монитора, чтобы частота кадров в игре соответствовала исходной частоте обновления экрана, но главная прелесть таких панелей не в этом. Дело в том, что пользователи забывают о большом количестве вариаций «к/с», которые предлагают мониторы с частотой обновления дисплея выше 60 Гц.

Acer Predator Triton 500 получит дисплей с частотой 300 Гц и видеокарту GeForce RTX 2080. Тем не менее, достигнуть стабильных 300 к/с в большинстве игровых сценариев не выйдет.
Acer Predator Triton 500 получит дисплей с частотой 300 Гц и видеокарту GeForce RTX 2080. Тем не менее, достигнуть стабильных 300 к/с в большинстве игровых сценариев не выйдет.

Когда вы играете на мониторе с частотой 60 Гц без FreeSync или G-Sync (которые синхронизируют работу видеокарты с экраном), фактически, доступны лишь 30 к/с или 60 к/с (т.е. по логике, один кадр на 2 Гц или один кадр – на один Гц), поскольку любые другие показатели непременно приведут к разрывам изображения (будут показываться куски нескольких кадров одновременно) или торможению игрового процесса. В то же время, на мониторе с частотой 120 Гц можно настроить стабильные 40 к/с, без разрывов, где на каждый кадр припадает 3 Гц. Именно 40 к/с вместо 60 или 120 к/с в этом примере лучше всего походят для иллюстрации бюджетных игровых ноутбуков среднего класса, таких как 120 Гц Asus TUF FX505DT.

Количество возможных кадров в секунду (без разрывов) увеличивается до отметки 240 Гц или 300 Гц, как показано в таблице ниже.

Частота обновления экранаВозможные к/с более 15
60 Гц20, 30, 60
120 Гц20, 24, 30, 40, 60, 120
144 Гц24, 36, 48, 72, 144
240 Гц20, 24, 30, 40, 48, 60, 80, 120, 240
300 Гц20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 150, 300

Как видим, вертикальная синхронизация (Vsync) имеет более широкий диапазон значений на мониторах с высокой частотой обновления. На дисплее с частотой 60 Гц в случае снижения качества переход будет довольно резким – с 60 до 30 к/с, а такой вариант явно нежелателен для геймеров. Если же такой скачок произойдёт на дисплее с частотой 240 Гц при включенной Vsync, разница будет ощутима гораздо меньше, поскольку количество доступных значений больше. Интервалы отклика и обновления также будут быстрее, чем у дисплея с частотой 60 Гц.

Мы не утверждаем, что мониторы на 300 или 240 Гц – это единственно верное решение. На самом деле, разница между панелями 144 Гц и 240 Гц на ноутбуках едва ощутима, не говоря уже о 300 Гц. Тем более вопрос цены играет не последнюю очередь для многих пользователей. Если вы – один из обладателей дисплея с частотой 300 Гц, то вы вполне можете попытаться достичь стабильных 300 к/с в игровом процессе. Но, кроме всего прочего, у вас появится более широкий выбор кадровых частот и возможность насладиться преимуществами дисплея с высокой частотой обновления.

Флагман новой серии Asus ProArt Stu...
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Allen Ngo, 2019-09- 5 (Update: 2019-09- 5)

 