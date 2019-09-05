Дисплей ноутбука с частотой обновления 240 Гц или 300 Гц – необходимость или излишество?

Чтобы почувствовать преимущество дисплея с частотой 144 Гц не обязательно достигать стабильной кадровой частоты 144 к/с. В частности, производительность игровых ноутбуков ограничена мощностью процессора и графического ускорителя, в то время как панели с частотой обновления 240 или 300 Гц предоставляют более широкий выбор кадровых частот, чем все другие мониторы.

Acer и Asus на выставке IFA 2019 анонсировали игровые ноутбуки с дисплеями, частота обновления которых составляет 300 Гц. Сегодня всё большее количество производителей прибегают к такому выбору. Частота 300 Гц является прерогативой дисплеев флагманских ноутбуков, но ещё в 2017 году «потолком» было 120 Гц, в 2018-м – уже 144 Гц, а начале 2019-го – и вовсе 240 Гц.

Но действительно ли нам необходимы столь высокие частоты обновления?

Существует заблуждение, что если у монитора высокая частота обновления, то количество кадров (к/с или FPS) в играх непременно должна соответствовать этой цифре, в противном случае нет никакого смысла в мониторе с высокой частотой обновления. Этот стереотип, вероятно, связан с тем, что многие геймеры, чьи дисплеи обладают частотой 60 Гц, уже давно привыкли использовать кадровую частоту 60 к/с. Так что, если у вас дисплей с частотой 300 Гц, то, первым делом, нужно установить кадровую частоту в игре на 300 к/с, верно?

Многие хотят использовать весь потенциал монитора, чтобы частота кадров в игре соответствовала исходной частоте обновления экрана, но главная прелесть таких панелей не в этом. Дело в том, что пользователи забывают о большом количестве вариаций «к/с», которые предлагают мониторы с частотой обновления дисплея выше 60 Гц.