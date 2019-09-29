Сегодня ноутбук с графикой GeForce RTX 2080 – уже не самое оптимальное решение, особенно на фоне внешних док-станций с мощными графическими процессорами или облачных сервисов потоковой передачи игр, которые в ближайшем будущем, вероятно, сделают обычные игровые ноутбуки гораздо менее популярными.

Одним из главных преимуществ специализированных игровых ноутбуков является возможность запускать требовательные компьютерные игры в любом месте и любых условиях. Если вы регулярно играете на переменах, в кафе, по дороге куда-то или просто живёте в небольшой комнате/общежитии, то полноценный стационарный ПК для игр вряд ли подойдёт вам, а компактный игровой ноутбук – вполне.

Однако в 2019-м появилось куда больше возможностей играть. Появление графических рабочих станций и новых сервисов потоковой передачи игр, таких как Google Stadia или Project xCloud, ставит под сомнение практичность традиционных игровых ноутбуков. Облачные сервисы позволяют запустить игры практически на любом ноутбуке в кафе, университете или аэропорту. Это значит, что вам больше не нужно носить с собой всюду габаритный игровой ноутбук. Между тем, та же внешняя видеокарта Aorus Gaming Box, может превратить элегантный ультрабук в игровую 4K-машину. Привлекательность игрового ноутбука стала меньшей, когда появились другие доступные варианты, позволяющие суперлёгким ноутбукам, таким как Dell XPS 13, XPS 15 или HP Spectre 13, выдавать почти ту же производительность, что и MSI GS65, Asus Zephyrus S GX531, Alienware m15 и Razer Blade 15.

Конечно, мы не утверждаем, что Stadia или внешние графические процессоры полностью вытеснят игровые ноутбуки. Для потоковых сервисов требуется стабильное высокоскоростное Интернет-соединение, которое многие общественные зоны пока что не предоставляют, а внешние док-станции обычно имеют более низкий показатель «производительности на доллар» и большее количество проблем с этой же производительностью. Кроме того, игровые ноутбуки покупаются также и для других целей: например, для работы с требовательными программами, САПР (средствами автоматизированного проектирования), редактирования видео и графики и т.п.

Тем не менее, службы потоковой передачи игр и графические рабочие станции, безусловно, будут улучшаться со временем, поскольку они становятся удобными альтернативами для геймеров. Полноценные игровые ноутбуки, большие или маленькие, в будущем, вероятно, станут узкоспециализированным рыночным сегментом.