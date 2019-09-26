Странные и необычные технологии в игровых ноутбуках, которые мы больше никогда не увидим

В настоящее время SLI все еще присутствует в настольных и ноутбучных системах с использованием видеокарт Nvidia Pascal, производители отбросили эту технологию в ноутбуках с видеокартами поколения Turing, так как Nvidia теперь не рекомендует использование GeForce SLI на мобильных платформах. Aorus и MSI ранее предлагали ноутбуки с SLI, но полностью отказались от данной технологии после перехода на Nvidia Turing. Оказалось, что наличие нескольких видеокарт в ноутбуке слишком сильно бьет по энергоэффективности (кто бы мог подумать).

Если вам очень хочется ноутбук с конфигурацией SLI, то придется взглянуть на старые модели в шасси Clevo, вроде Eurocom Sky X9C где установлено две видеокарты в виде MXM модулей.