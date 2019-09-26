Странные и необычные технологии в игровых ноутбуках, которые мы больше никогда не увидим
На каждую успешную инновацию приходится, пожалуй, целая дюжина необычных концептов, которые никогда не уходят в массы. Однако, если такие технологии все же попадают в массовое производство, то обычно приживаются на очень ограниченное время и только в одной или нескольких моделях производителя. Здесь мы собрали 5 необычных технических решений, которые можно обнаружить в редких и экзотических моделях, так и не ставших популярными.
Acer FrostCore
В ноутбуке Acer Predator 17 2016 года выпуска был специальный слот, в который вставлялся модуль, по типоразмеру совпадающий с ноутбучным SATA DVD-приводом и называющийся FrostCore. По факту, у пользователя был выбор: установить DVD-привод либо охлаждающий модуль, который (по задумке производителя) помог бы снизить температуры. Однако, проблемой стал повышенный шум системы охлаждения с установленным FrostCore. Кроме того, нам в ходе обзора так и не удалось замерить сколь-нибудь ощутимого снижения температур. Мы совершенно не удивились тому, что Acer быстренько отбросили FrostCore в следующих поколениях ноутбуков серии Predator.
Lenovo UltraBay
Подобно FrostCore, Lenovo UltraBay являлся слотом расширения в форм-факторе SATA в IdeaPad Y500 и Y510p. В отличие от реализации Acer, в UltraBay можно было вставлять дополнительную видеокарту Nvidia GeForce 650M (750M, 755M для Y510p) для активации SLI и повышения графической производительности. Проприетарная технология оказалась слишком нишевой, чтобы задержаться надолго и была убрана в следующих поколениях ноутбуков производителя.
AMD Dual Graphics
Технология AMD Dual Graphics или Hybrid Graphics позволяла объединить встроенное видеоядро процессоров Llano/Trinity с дискретной видеокартой Radeon (например HD 6750M) в целях повышения производительности. Сам план звучал интересно и амбициозно, так как в те годы ноутбуки на AMD считались слабенькими. К сожалению, драйвера для AMD Dual Graphics были ужасными и потому прирост (если он вообще был) наблюдался в очень малом количестве игр. В качестве примера модели с AMD Dual Graphics можно взять HP Pavilion g6 2013 года выпуска, в котором были объединены встроенная графика AMD Radeon HD 7660G и дискретная Radeon HD 7670M.
Nvidia SLI
В настоящее время SLI все еще присутствует в настольных и ноутбучных системах с использованием видеокарт Nvidia Pascal, производители отбросили эту технологию в ноутбуках с видеокартами поколения Turing, так как Nvidia теперь не рекомендует использование GeForce SLI на мобильных платформах. Aorus и MSI ранее предлагали ноутбуки с SLI, но полностью отказались от данной технологии после перехода на Nvidia Turing. Оказалось, что наличие нескольких видеокарт в ноутбуке слишком сильно бьет по энергоэффективности (кто бы мог подумать).
Если вам очень хочется ноутбук с конфигурацией SLI, то придется взглянуть на старые модели в шасси Clevo, вроде Eurocom Sky X9C где установлено две видеокарты в виде MXM модулей.
Изогнутые дисплеи
В 2017 году компания Acer выпустила игровой 21-дюймовый ноутбук Acer Predator 21 X который быстро завоевал популярность за счет большого списка невероятных характеристик. И если некоторые из них, такие как механическая клавиатура и отслеживание взгляда Tobii, все еще живы и по сей день, изогнутый дисплей в ноутбучном форм-факторе доказал свою бессмысленность. Мы будем очень удивлены, если в ближайшее время один из крупных производителей займется изгибанием дисплеев, вместо, скажем, гораздо более разумной интеграции OLED.