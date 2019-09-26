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Странные и необычные технологии в игровых ноутбуках, которые мы больше никогда не увидим

Пять странных и необычных технологий игровых ноутбуков, которые мы больше никогда не увидим
Пять странных и необычных технологий игровых ноутбуков, которые мы больше никогда не увидим
Помните AMD Dual Graphics, Acer FrostCore и Lenovo UltraBay? Мы решились смахнуть пыль со страниц истории и рассказать вам о технологиях, которые крупным производителям ноутбуков так и не удалось сделать популярными.
Allen Ngo | 26/09/2019
Fail игры ноутбуки

На каждую успешную инновацию приходится, пожалуй, целая дюжина необычных концептов, которые никогда не уходят в массы. Однако, если такие технологии все же попадают в массовое производство, то обычно приживаются на очень ограниченное время и только в одной или нескольких моделях производителя. Здесь мы собрали 5 необычных технических решений, которые  можно обнаружить в редких и экзотических моделях, так и не ставших популярными.

Acer FrostCore

В ноутбуке Acer Predator 17 2016 года выпуска был специальный слот, в который вставлялся модуль, по типоразмеру совпадающий с ноутбучным SATA DVD-приводом и называющийся FrostCore. По факту, у пользователя был выбор: установить DVD-привод либо охлаждающий модуль, который (по задумке производителя) помог бы снизить температуры. Однако, проблемой стал повышенный шум системы охлаждения с установленным FrostCore. Кроме того, нам в ходе обзора так и не удалось замерить сколь-нибудь ощутимого снижения температур. Мы совершенно не удивились тому, что Acer быстренько отбросили FrostCore в следующих поколениях ноутбуков серии Predator.

Lenovo UltraBay

Подобно FrostCore, Lenovo UltraBay являлся слотом расширения в форм-факторе SATA в IdeaPad Y500 и Y510p. В отличие от реализации Acer, в UltraBay можно было вставлять дополнительную видеокарту Nvidia GeForce 650M (750M, 755M для Y510p) для активации SLI и повышения графической производительности. Проприетарная технология оказалась слишком нишевой, чтобы задержаться надолго и была убрана в следующих поколениях ноутбуков производителя.

AMD Dual Graphics

Технология AMD Dual Graphics или Hybrid Graphics позволяла объединить встроенное видеоядро процессоров Llano/Trinity с дискретной видеокартой Radeon (например HD 6750M) в целях повышения производительности. Сам план звучал интересно и амбициозно, так как в те годы ноутбуки на AMD считались слабенькими. К сожалению, драйвера для AMD Dual Graphics были ужасными и потому прирост (если он вообще был) наблюдался в очень малом количестве игр. В качестве примера модели с AMD Dual Graphics можно взять HP Pavilion g6 2013 года выпуска, в котором были объединены встроенная графика AMD Radeon HD 7660G и дискретная Radeon HD 7670M.

HP Pavilion 15 aw004ng
HP Pavilion 15 aw004ng
Asus K75DE
Asus K75DE
Acer Aspire E5 553G
Acer Aspire E5 553G

Nvidia SLI

В настоящее время SLI все еще присутствует в настольных и ноутбучных системах с использованием видеокарт Nvidia Pascal, производители отбросили эту технологию в ноутбуках с видеокартами поколения Turing, так как Nvidia теперь не рекомендует использование GeForce SLI на мобильных платформах. Aorus и MSI ранее предлагали ноутбуки с SLI, но полностью отказались от данной технологии после перехода на Nvidia Turing. Оказалось, что наличие нескольких видеокарт в ноутбуке слишком сильно бьет по энергоэффективности (кто бы мог подумать).

Если вам очень хочется ноутбук с конфигурацией SLI, то придется взглянуть на старые модели в шасси Clevo, вроде Eurocom Sky X9C где установлено две видеокарты в виде MXM модулей.

Gigabyte Aorus X9 SLI
Gigabyte Aorus X9 SLI
MSI GT83VR Titan SLI
MSI GT83VR Titan SLI
Eurocom Sky X9C with MXM SLI
Eurocom Sky X9C with MXM SLI

Изогнутые дисплеи

В 2017 году компания Acer выпустила игровой 21-дюймовый ноутбук Acer Predator 21 X который быстро завоевал популярность за счет большого списка невероятных характеристик. И если некоторые из них, такие как механическая клавиатура и отслеживание взгляда Tobii, все еще живы и по сей день, изогнутый дисплей в ноутбучном форм-факторе доказал свою бессмысленность. Мы будем очень удивлены, если в ближайшее время один из крупных производителей займется изгибанием дисплеев, вместо, скажем, гораздо более разумной интеграции OLED.

Acer Predator 21 X
Acer Predator 21 X
Прошёл год после запуска, а множест...
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Allen Ngo, 2019-09-26 (Update: 2019-09-26)

 