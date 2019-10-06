Словно ветер завывает: в MSI GL75 слишком громкие вентиляторы и дросселя

MSI GL75 имеет всё, что нужно игровому ноутбуку среднего класса в 2019 году. Однако его дисплей с высокой частотой обновления и отличная игровая производительность, к сожалению, блекнут на фоне некоторых досадных недостатков, например, громкий шум вентилятора изрядно портит всю картину.

MSI GL75 вызвал у нас смешанные чувства. Мы нашли ряд деталей, которые нам понравились в GL75, но обнаружили и некоторые раздражающие факторы, которые помешали ноутбуку получить высшую оценку.

Начнем с основных моментов. Дисплей на 120 Гц – приятный бонус, учитывая цену в $1500, а производительность процессора Intel Core i7-9750H и видеокарты Nvidia GeForce RTX 2060 – выше среднего. Клавиатура SteelSeries выглядит весьма удобной, а RGB-подсветка для каждой клавиши – яркая отличительная деталь. Динамики тоже вполне хороши для ноутбука и предлагают объёмный и богатый звук при работе с мультимедиа.

К сожалению, дальше всё идёт наперекосяк. Качество сборки кажется дешёвым, дисплей слишком тусклым и серым на фоне ярких окружающих объектов, а сам ноутбук по-прежнему имеет типичные для MSI недостатки: весьма среднюю автономность и медленное чтение SD-карт.

Тем не менее, главной ахиллесовой пятой GL75 стал шум. Наше устройство продемонстрировало достаточно громкий свист дросселей, который слышен даже в окружающем шуме (например, во время разговоров людей в офисе). Кроме того, вентиляторы чрезвычайно агрессивны и имеют тенденцию увеличивать обороты даже при стандартном режиме. Шум кулера во время игровых сессий превышал отметку 50 дБ (A), поэтому наушники во время игры просто необходимы. Здесь следует отметить, что программное обеспечение Dragon Center предлагает два режима вентилятора, которые ограничивают его скорость для достижения более тихой работы. Однако эти режимы могут привести к перегреву.

В целом, GL75 проигрывает другим предложениям на рынке. За $1500 можно найти гораздо лучшие игровые ноутбуки.

Чтобы узнать больше о характеристиках MSI GL75, дождитесь нашего обзора на этот 17,3-дюймовый игровой ноутбук.