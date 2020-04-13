Ноутбуки MSI с процессорами Comet Lake-H уже доступны для заказа и готовы составить конкуренцию Asus Zephyrus G15 на AMD

Приготовьтесь к тому, что скоро в Сети появится огромное количество сравнительных тестов Core i7-10750H и Ryzen 7 4800HS. MSI GP75, GE75, GS75 и другие ноутбуки с процессорами Intel 10 поколения H-серии доступны к предзаказу. Самое интересное, что к первым покупателям они попадут в тот же день, что и модели на AMD Ryzen 7 4800HS.

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Несмотря на то, что процессоры Intel 10 поколения Core H-серии были представлены всего пару недель назад, производители ноутбуков уже вовсю готовят выход своих обновленных моделей в продажу. MSI вовсю стараются быть самыми первыми, выпустив сразу несколько свежих ноутбуков на Core i7-10750H и Core i9-10980HK, на замену прошлогодним образцам с Core i7-9750H.

Что интересно, первыми в продажу попадут только 17.3-дюймовые модели; их 15.6-дюймовые сотоварищи в магазины поступят не раньше конца апреля. Помимо свежих процессоров Intel, новинки получили дисплеи с частотой обновления 240 и 300 Гц, которые выведут плавность игрового процесса на новый уровень.

Для предзаказа уже доступны такие модели:

MSI GE75 в конфигурациях со 144/240/300-Гц дисплеями, а также процессорами Core i7-10750H/Core i9-10980HK и видеокартами GeForce RTX 2070, RTX 2070 Super, RTX 2080 и RTX 2080 Super

MSI GP75 в конфигурациях с 240 -Гц дисплеем, Core i7-10750H и RTX 2070. Серия GP у MSI на ступень ниже GE.

MSI GS75 в конфигурациях с 240/300-Гц дисплеем и процессорами Core i7-10750H/Core i9-10980HK и видеокартами RTX 2060, RTX 2070 Super и RTX 2080 Super.

Все перечисленные и другие ноутбуки MSI уже можно найти на Amazon по запросу "MSI 10750H". Стоимость варьируется от $1200 за GP65 до $3400 за топовую версию GS75. Дизайн корпусов не изменился с прошлого года.