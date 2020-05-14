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Сверхтонкий Asus ZenBook UX425 получит процессоры AMD Ryzen 4000 Renoir и Intel Core i7-1065G7 вместе с впечатляющим дисплеем

ZenBook UX425 чем-то напоминает UX434 (Изображение: Asus)
ZenBook UX425 чем-то напоминает UX434 (Изображение: Asus)
Интересным моментом в пресс-релизе, что был опубликован Asus в прошлом месяце, является модель ZenBook UX425, которая получит мощные процессоры AMD Ryzen 7 4700U и Intel Core i7-1065G7 при толщине корпуса всего 13.9 мм. Дисплей у ноутбука также будет необычный: при потреблении в 1 Вт и FHD разрешении он будет обеспечивать яркость в 450 нит, занимая 90% площади крышки. Как вам такой ультрабук?
Alex Alderson | 14/05/2020
AMD Renoir Windows ноутбуки

В своем недавнем пресс-релизе Asus намекнули, что планируют выпустить ультрабуки UX325 и UX425, которые пополнят серию ZenBook. Тем не менее, пока что официально эти модели не представлены. 

Согласно пресс-релизу, у ZenBook UX425 толщина корпуса будет составлять "всего 13.9 мм" а вес будет "менее 1.15 кг". Но вот еще более интригующая выдержка из текста: 

энергоэффективный FHD дисплей с потреблением в 1 Вт, яркостью 450 нит и тонкими рамками с трех сторон будет занимать 90% площади крышки, а ИК-камера обеспечит быстрый вход в учетную запись методом распознавания лица.

Внимание на ZenBook UX425 обратил (как всегда) товарищ @_rogame, не забыв дополнить, что предлагаться ноутбук будет с процессорами Renoir и Ice Lake-U. Если верить @_rogame, то у покупателей будет выбор между Ryzen 5 4500U, Ryzen 7 4700U и Core i7-1065G7. Другой информации о модели пока что нет, но мы бы не исключали возможность того, что в Asus захотят оснастить ее дискретной видеокартой.

(Image source: Asus via @_rogame)

Источник(и)

Asus в @_rogame

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Alex Alderson, 2020-05-14 (Update: 2020-05-14)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 