Сверхтонкий Asus ZenBook UX425 получит процессоры AMD Ryzen 4000 Renoir и Intel Core i7-1065G7 вместе с впечатляющим дисплеем

В своем недавнем пресс-релизе Asus намекнули, что планируют выпустить ультрабуки UX325 и UX425, которые пополнят серию ZenBook. Тем не менее, пока что официально эти модели не представлены.

Согласно пресс-релизу, у ZenBook UX425 толщина корпуса будет составлять "всего 13.9 мм" а вес будет "менее 1.15 кг". Но вот еще более интригующая выдержка из текста:

Внимание на ZenBook UX425 обратил (как всегда) товарищ @_rogame, не забыв дополнить, что предлагаться ноутбук будет с процессорами Renoir и Ice Lake-U. Если верить @_rogame, то у покупателей будет выбор между Ryzen 5 4500U, Ryzen 7 4700U и Core i7-1065G7. Другой информации о модели пока что нет, но мы бы не исключали возможность того, что в Asus захотят оснастить ее дискретной видеокартой.