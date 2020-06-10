Мы снова протестировали автономность Asus Zephyrus G14: время работы возросло более чем в два раза
Пару месяцев назад у нас вышел обзор революционного во многих смыслах Asus Zephyrus G14, в ходе которого мы отметили, что реальная автономность гораздо хуже заявленной и записали ее в недостатки модели. Если говорить точнее, то в нашем Wi-Fi тесте ноутбук проработал всего 4 часа. Читатели нашего сайта отметили слишком большую разницу в показаниях наших тестов и заявленных Asus цифр и потому производитель предоставил нам другой образец модели для повторного тестирования. Результаты приведены ниже.
Со второй попытки, внезапно, автономность стала сильно лучше: ноутбук смог проработать 9 часов там, где изначально работал всего 4. Энергопотребление в состоянии простоя существенно снизилось: с 30-37 Вт до 5-16 Вт.
Так в чем же изначально была проблема? Честно говоря, точную причину мы так и не узнали, но это вполне могла быть фоновая активность предустановленных сервисов, которую мы не смогли отследить. Либо же в Asus что-то подшаманили с настройками второго тестового образца, прежде чем отсылать его нам. Производительность системы по-прежнему сильно зависит от утилиты Asus Armoury Crate. Правда, она бывает довольно нелогичной: к примеру, здесь можно одновременно включить режим Турбо и отдельную опцию экономии энергии. Как бы там ни было, мы хотим вновь напомнить, что тестируем ноутбуки в заводском состоянии, с предустановленными драйверами от производителя и последними обновлениями Windows на момент публикации.
Новые результаты тестов очень радуют, так как теперь ноутбук не только предоставляет мощь Ryzen 9 4900HS, но и отличную автономность.
|Энергопотребление
|Изначальные замеры (Вт)
|Повторные замеры (Вт)
|Без нагрузки, мин.
|30.8
|5.5
|Без нагрузки, сред.
|34.9
|9.3
|Без нагрузки, макс.
|36.4
|15.8
|Автономность
|Изначальные замеры (ч:м)
|Повторные замеры (ч:м)
|Без нагрузки
|5:42
|19:00
|WiFi v1.3
|4:01
|9:37
|Нагрузка
|1:48
|1:49