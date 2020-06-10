Мы снова протестировали автономность Asus Zephyrus G14: время работы возросло более чем в два раза

Ноутбук от Asus оснащается огромной, как для 14 дюймов, батареей на 76 Вт⋅ч, но автономность в ходе первичных тестов нас разочаровала. Производитель предоставил нам другой тестовый образец модели и у него автономность намного лучше.

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Пару месяцев назад у нас вышел обзор революционного во многих смыслах Asus Zephyrus G14, в ходе которого мы отметили, что реальная автономность гораздо хуже заявленной и записали ее в недостатки модели. Если говорить точнее, то в нашем Wi-Fi тесте ноутбук проработал всего 4 часа. Читатели нашего сайта отметили слишком большую разницу в показаниях наших тестов и заявленных Asus цифр и потому производитель предоставил нам другой образец модели для повторного тестирования. Результаты приведены ниже.

Со второй попытки, внезапно, автономность стала сильно лучше: ноутбук смог проработать 9 часов там, где изначально работал всего 4. Энергопотребление в состоянии простоя существенно снизилось: с 30-37 Вт до 5-16 Вт.

Так в чем же изначально была проблема? Честно говоря, точную причину мы так и не узнали, но это вполне могла быть фоновая активность предустановленных сервисов, которую мы не смогли отследить. Либо же в Asus что-то подшаманили с настройками второго тестового образца, прежде чем отсылать его нам. Производительность системы по-прежнему сильно зависит от утилиты Asus Armoury Crate. Правда, она бывает довольно нелогичной: к примеру, здесь можно одновременно включить режим Турбо и отдельную опцию экономии энергии. Как бы там ни было, мы хотим вновь напомнить, что тестируем ноутбуки в заводском состоянии, с предустановленными драйверами от производителя и последними обновлениями Windows на момент публикации.

Новые результаты тестов очень радуют, так как теперь ноутбук не только предоставляет мощь Ryzen 9 4900HS, но и отличную автономность.

Энергопотребление Изначальные замеры (Вт) Повторные замеры (Вт) Без нагрузки, мин. 30.8 5.5 Без нагрузки, сред. 34.9 9.3 Без нагрузки, макс. 36.4 15.8