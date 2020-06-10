Notebookcheck

Мы снова протестировали автономность Asus Zephyrus G14: время работы возросло более чем в два раза

Повторный тест Asus Zephyrus G14 выявил отличную автономность (Изображение: Asus)
Повторный тест Asus Zephyrus G14 выявил отличную автономность (Изображение: Asus)
Ноутбук от Asus оснащается огромной, как для 14 дюймов, батареей на 76 Вт⋅ч, но автономность в ходе первичных тестов нас разочаровала. Производитель предоставил нам другой тестовый образец модели и у него автономность намного лучше.
Allen Ngo, 🇺🇸
игры Geforce AMD Ryzen (Zen) Review Snippet

Пару месяцев назад у нас вышел обзор революционного во многих смыслах Asus Zephyrus G14, в ходе которого мы отметили, что реальная автономность гораздо хуже заявленной и записали ее в недостатки модели. Если говорить точнее, то в нашем Wi-Fi тесте ноутбук проработал всего 4 часа. Читатели нашего сайта отметили слишком большую разницу в показаниях наших тестов и заявленных Asus цифр и потому производитель предоставил нам другой образец модели для повторного тестирования. Результаты приведены ниже.

Со второй попытки, внезапно, автономность стала сильно лучше: ноутбук смог проработать 9 часов там, где изначально работал всего 4. Энергопотребление в состоянии простоя существенно снизилось: с 30-37 Вт до 5-16 Вт.

Так в чем же изначально была проблема? Честно говоря, точную причину мы так и не узнали, но это вполне могла быть фоновая активность предустановленных сервисов, которую мы не смогли отследить. Либо же в Asus что-то подшаманили с настройками второго тестового образца, прежде чем отсылать его нам. Производительность системы по-прежнему сильно зависит от утилиты Asus Armoury Crate. Правда, она бывает довольно нелогичной: к примеру, здесь можно одновременно включить режим Турбо и отдельную опцию экономии энергии. Как бы там ни было, мы хотим вновь напомнить, что тестируем ноутбуки в заводском состоянии, с предустановленными драйверами от производителя и последними обновлениями Windows на момент публикации.

Новые результаты тестов очень радуют, так как теперь ноутбук не только предоставляет мощь Ryzen 9 4900HS, но и отличную автономность.

ЭнергопотреблениеИзначальные замеры (Вт)Повторные замеры (Вт)
Без нагрузки, мин.30.85.5
Без нагрузки, сред.34.99.3
Без нагрузки, макс.36.415.8

 

АвтономностьИзначальные замеры (ч:м)Повторные замеры (ч:м)
Без нагрузки5:4219:00
WiFi v1.34:019:37
Нагрузка1:481:49

Ещё по теме

Asus TUF Gaming A15 способен воспроизводить видео более 12 часов подряд (Изображение: Scan)
Игровой ноутбук Asus TUF Gaming A15 с AMD Ryzen 9 4900H и Nvidia GeForce RTX 2060 уже доступен для заказа 30/05/2020
ZenBook UX425 чем-то напоминает UX434 (Изображение: Asus)
Сверхтонкий Asus ZenBook UX425 получит процессоры AMD Ryzen 4000 Renoir и Intel Core i7-1065G7 вместе с впечатляющим дисплеем 14/05/2020
Asus Zephyrus M - один из самых тонких игровых ноутбуков (Изображение: Icecat)
ASUS скоро обновит тонкие игровые ноутбуки ROG Zephyrus M до процессоров Intel Comet Lake-H 06/05/2020
Asus ProArt StudioBook 15 H500 и StudioBook 17 H700 обменяли Quadro RTX на RTX 2060 (Изображение: Amazon)
Asus выбрала RTX 2060 вместо моделей Quadro RTX для новых профессиональных ноутбуков ProArt StudioBook 15 H500 и StudioBook 17 H700 29/04/2020
Renoir и Tiger Lake-U будут соседствовать в рамках обновленного VivoBook 14 (Изображение: Asus)
Asus обновляет VivoBook 14: процессоры Ryzen 5 4500U, Ryzen 7 4700U и Core i7-1165G7, видеокарта NVIDIA GeForce MX350 22/04/2020
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 06 > Мы снова протестировали автономность Asus Zephyrus G14: время работы возросло более чем в два раза
Allen Ngo, 2020-06-10 (Update: 2020-06-10)
Allen Ngo
Editor of the original article: Allen Ngo - US Editor in Chief

 