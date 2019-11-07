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Субноутбук Acer Swift 3 SF314-41 достоин дисплея получше

Acer Swift 3 SF314-41: стильный и тонкий субноутбук, который явно заслуживает экран получше. (Источник: Acer)
Acer Swift 3 SF314-41: стильный и тонкий субноутбук, который явно заслуживает экран получше. (Источник: Acer)
Стильный 14-дюймовый субноутбук Acer с тонким металлическим корпусом оснащён процессором Ryzen 5 и двухканальной оперативной памятью – прекрасной комплектацией, чтобы стать отличным устройством. Также Swift 3 SF314-41 имеет твердотельный накопитель NVMe и отличную автономность, но две особенности мешают субноутбуку Acer стать действительно грозным конкурентом.
Alex Alderson | 07/11/2019
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Acer Swift 3 SF314-41 – это стильный и тонкий 14-дюймовый субноутбук, в котором есть всё, что нужно. По сути, устройство представляет собой модификацию версии Swift 3 SF314-54, обзор на которую вы можете найти по ссылке. И если SF314-54 получил процессор Intel Pentium Gold 4417U начального уровня, то SF314-41 оснащён гораздо более мощным AMD Ryzen 5 3500U.

Данный гибридный процессор обеспечивает не только хорошую производительность, но и мощную работу встроенной видеокарты Radeon RX Vega 8. Она с лёгкостью справится с более старыми играми, такими как BioShock Infinite и Diablo III, и даже потянет новые, вроде GRID 2019. Наш тестовый образец оставался холодным и невозмутимым даже во время стресс-тестов, которые обычно показывают пределы возможностей устройств. В целом, SF314-41 достаточно мощный для работы во всех офисных программах и интернет-приложениях.

Тем не менее, два момента портят общее впечатление от, в целом, солидного субноутбука. Первый их них – порт USB Type-C, который, как нам казалось, должен поддерживать по крайней мере USB Power Delivery, чтобы устройство могло через него заряжаться. К сожалению, наши надежды не оправдались, а в придачу выяснилось, что этот порт Type-C ещё и не поддерживает стандарт DisplayPort. Вторым неприятным моментом стала важнейшая часть для любого ноутбука – дисплей. Он оказался ужасно тусклым.

Чтобы узнать больше о данном субноутбуке ознакомьтесь с нашим кратким обзором Acer Swift 3 SF314-41 по ссылке.

(Источник: Notebookcheck)

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Notebookcheck

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Alex Alderson, 2019-11- 7 (Update: 2019-11- 7)

 