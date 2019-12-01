Бизнес-ноутбуки традиционно были классом устройств, которые призваны быть мобильными и справляться практически с любой задачей. Однако тенденции последнего времени (уменьшение количества портов, упразднение возможности аппаратного обновления и снижение ремонтопригодности) противоречат этой идее. Насколько верен выбранный производителями путь и к чему он приведет?

Представьте, что вы вышли на сцену, чтобы провести важную презентацию. Файл презентации загружен, ваш ноутбук полностью заряжен, на всякий случай вы даже прихватили переходник VGA/DVI к HDMI. Поставив ноутбук на кафедру, вы берете кабель для подключения к проектору и замечаете нечто ужасное: это кабель USB-C.

К счастью, это всего лишь фантазия, т.к. на сегодняшний день кабели для подключения внешнего дисплея с USB-C, например, USB-C/HDMI, не слишком популярны и используются разве что в домашних условиях. Большинство видеоконнекторов с USB-C, в основном, поддерживают стандарт HDMI или DisplayPort через донглы/адаптеры. Так почему же порт HDMI исчезает с ноутбуков?

Большой проблемой здесь является исчезновение различных портов с бизнес-ноутбуков. За последние несколько лет компании удаляли порты один за другим и заменяя их на USB-C. Жертвами таких реформ становятся: разъем RJ45 (обычно называемый «разъемом Ethernet»), порт для зарядки и видеоконнекторы всех типов. Полноразмерные слоты для карт SD тоже трансформируются в microSD-слоты, либо полностью исчезают, хотя множество современных зеркальных камер продолжают использовать полноразмерные SD-карты. Все эти разъемы дают значительные преимущества бизнес-ноутбукам (например, обратную совместимость), но даже это не спасает их от забвения.

Взять, к примеру, Lenovo ThinkPad T470s. Он весит всего 1.36 кг, имеет чуть более толстые рамки, чем текущее поколение, а в толщину – буквально на миллиметр больше, чем серебряная версия ThinkPad T490s. Несмотря на то, что две модели имеют почти эквивалентные размеры, у них достаточно разный набор портов.





Порты ThinkPad T470s ThinkPad T490s Порт для зарядки Есть Нет (USB-C PD) USB Type-A Есть , 3 Есть , 2 USB-C Есть , 1 (Thunderbolt 3) Есть , 2 (1x Thunderbolt 3) HDMI Есть , 1 Есть , 1 RJ45 (Ethernet) Есть , 1 Нет Для наушников Есть , 1 ( комбинированный ) Есть , 1 (комбинированный) Порт для док-станции Есть Нет Слот для SD-карт Есть microSD, о бъединен со слотом для micro-SIM Micro-SIM Есть Объединен со слотом для microSD

Фактически, отсутствуют порт Ethernet и один USB Type-A, разъем для подключения док-станции, ремонтопригодный порт для зарядки и отдельный слот для SD-карты. Это не только делает ноутбук менее удобным в использовании, но и в целом усложняет его ремонт в случае поломки разъема питания (в данном случае это порт USB-C).

Lenovo, конечно, не единственная компания, которая подвержена такой тенденции в последнее время. Недавно Dell сделала то же самое на своих последних Latitudes, в частности, на Latitude 7400. Этот ноутбук лишился порта RJ45, несмотря на тот факт, что в других обновленных версиях устройств аналогичного размера этот порт остался. Из-за этого на правой грани ноутбука образовалось пустое пространство между слотом замка и портом Type-A, поскольку обычно это место занимал порт RJ45.

И раз уж речь зашла об упущенном порте RJ45, воспользуемся ситуацией и посоветуем вам ознакомится с нашими обзорами Latitude 5300 2-в-1 и Latitude 5300. Там вы сможете найти фото боковых граней этих ноутбуков (и имеющихся на них портов), причем в одном случае вы заметите такое же пустующее место (Latitude 5300 2-в-1), а в другом – RJ45 будет располагаться на своем обычном месте (Latitude 5300). Не совсем ясно, почему этот порт убрали, т.к. размеры и материнские платы у обоих устройств практически одинаковые. Только Dell знает ответ на этот вопрос, и, скорее всего, он сводится к тому, что порт RJ45 не слишком-то и нужен трансформируемому ноутбуку 2-в-1.

Тем не менее, Dell заслуживает похвалы за то, что сохранила разъем для зарядки в серии Latitudes 7000, а вот Lenovo стоило бы взять пример и вернуть этот разъем в свои устройства. Линейка ThinkPad известна своей долговечностью и высокой ремонтопригодностью, так что переход на распаянный зарядный порт стал весьма сомнительным новшеством. В любом случае, мне хотелось бы верить, чтобы разъем RJ45 будет возвращен в эти ноутбуки. Я уверен, что сетевые инженеры с радостью приобретут устройство, оснащенное этим портом.

Примечательно само отношение компании Dell к этим портам (далее перевод цитаты с вкладки «Сведения о продукте» на странице Latitude 5400): «[…] и устаревшие порты, такие как HDMI и RJ45». Примечание: для русской версии страницы использован более мягкий перевод слова «legacy», а именно «традиционные». Возможно, для RJ45 такое прилагательное и справедливо, но называть HDMI устаревшим портом – просто абсурдно. Я не могу вспомнить ни одного стационарного потребительского устройства, которое использует USB-C для видеовыхода или видеовхода. Конечно, есть и нишевые, узко ориентированные продукты, но не стоит забывать, что сейчас речь идёт о бизнес-ноутбуках. Предприятия не станут покупать телевизоры за $3000 с нетипичными новыми разъемами на задней панели, да и мне как-то не удалось вспомнить ситуацию, когда проектор для презентаций имел что-то лучше, чем HDMI-вход. Так что, я бы не стал назвать HDMI устаревшим портом.

Безусловно, USB-C не так уж плох; на самом деле это довольно крутой разъем. Проблема в том, что компании не просто добавляют его в устройства, а заменяют им другие, уже существующие разъемы. Замена традиционных портов на USB-C может быть удобна в перспективе, но не сейчас. Данная проблема очень напоминает исчезновение 3.5-мм аудио разъемов в смартфонах последних лет. Все сводится к тому, готовы ли вы идти на компромисс и использовать различные переходники/адаптеры. При этом не стоит забывать, что покупка более старой модели бизнес-ноутбука обойдётся гораздо дешевле, а докупать аксессуары для USB-C не придется.

Отказ от ряда портов, безусловно, стал главнейшей проблемой современных бизнес-ноутбуков, однако и ремонтопригодность лучше не стала. Возвращаясь к T470s и T490s, у первого из них есть один слот для памяти (не учитывая дополнительный припаянный модуль), а также сменный SSD, WLAN и модуль WWAN. На T490s заменить можно только SSD и карту WWAN; все остальное припаяно к материнской плате. Таким образом, потеряны не только порты, но и потенциальная ремонтопригодность и/или возможность обновления системы. Однако после более детального рассмотрения ThinkPad T495s (это вариация T490s с AMD Ryzen) неожиданно обнаружился дополнительный слот для модуля WLAN. То же самое касается и ThinkPad T490 и ThinkPad T495. Вероятно, это как-то связано с технологией Intel CNVio; тем не менее, установить модуль можно и через слот M.2 (например, в случае с Intel Wireless-AC 9560).

А что вы хотели бы увидеть в бизнес-ноутбуках следующего поколения? На ваш взгляд, отказ от этих портов был хорошей идеей? Не стесняйтесь, оставляйте комментарии ниже!

