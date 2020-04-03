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Acer анонсировала обновленные игровые модели Predator Triton 500 и Nitro 5 на процессорах Comet Lake-H

Обновленный Triton 500 и Nitro 5 выйдут в продажу в мае 2020. (Изображение: Acer)
Обновленный Triton 500 и Nitro 5 выйдут в продажу в мае 2020. (Изображение: Acer)
Новый Predator Triton 500 будет нести на борту i7 и i9 Comet Lake-H, а также до 32 ГБ ОЗУ и до 2-ТБ NVMe SSD. Старшая видеокарта для этой модели - RTX 2080 Super Max-Q. Бюджетный Nitro 5 получит i5/i7 Comet Lake-H, а самой старшей видеокартой в его случае будет RTX 2060.
Bogdan Solca | 03/04/2020
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Мобильные процессоры Intel Comet Lake-H официально представлены и производители ноутбуков, вроде Acer, наконец могут открыто рассказывать о своих новых продуктах. Первыми у Acer свежее железо получили 15-дюймовые модели Triton и Nitro - сообщается также об улучшенных системах охлаждения и поддержке Wi-Fi 6. В продажу новинки поступят только в мае 2020 года.

Подробнее о Nitro 5: модель получит процессоры вплоть до Core i7, а объем ОЗУ составит до 32 ГБ (DDR4). В качестве накопителя может выступать 512-ГБ SSD или же HDD на 1 ТБ. Доступны для новинки и новые видеокарты, вплоть до RTX 2060. В отличие от других бюджетных ноутбуков, в Nitro 5 производитель решил не экономить на дисплее: модель получит 120 и 144-Гц IPS панели с 3-мс временем отклика. Набор портов включает в себя 1 USB-C и 3 USB-A, HDMI и miniDisplayPort, а также аудио разъем. В Acer утверждают, что улучшенная система охлаждения с двумя вентиляторами четырьмя радиаторами обеспечит 25% прирост производительности относительно серии 2019 года.

Если же говорить о топовом Triton 500, то для него Acer предлагает видеокарты вплоть до RTX 2080 Super Max-Q, а также 300-Гц IPS дисплей (3 мс) со 100% охватом цветового пространства sRGB. К сожалению, в пресс релизе не указывается, какие процессоры буду использоваться в этой модели. Мы предполагаем, что в топовой конфигурации будет установлен восьмиядерный Core i9. Triton 500 поддерживает вплоть до 32 ГБ памяти DDR4, а емкость накопителя NVMe (RAID 0) может достигать 2 ТБ по заводу. Набор портов здесь такой же, как у Nitro 5, с тем лишь исключением, что здесь нет miniDisplayPort. В Triton также используется улучшенная система охлаждения под названием Vortex Flow, в которой используется 3 вентилятора с металлическими лопастями Aeroblade 3D и 5 теплотрубок. Такие ухищрения позволили снизить нагрев на 33%. Красивый металлический корпус ноутбука в толщину составляет всего 1.7 см и весит всего 2.08 кг.

Более подробные характеристики ноутбуков будут объявлены ближе к дате выхода в продажу - в мае 2020. Стоимость Nitro 5 стартует с $649.99 (Core i5-10300H + GTX 1650), в то время как Triton 500 обойдется в $2199.99 (Core i7-10750H + RTX 2070 Super Max-Q).

Nitro 5 (Изображение: Acer)
Nitro 5 (Изображение: Acer)
Nitro 5 (Изображение: Acer)
Nitro 5 (Изображение: Acer)
Triton 500 (Изображение: Acer)
Triton 500 (Изображение: Acer)
Triton 500 (Изображение: Acer)
Triton 500 (Изображение: Acer)

Источник(и)

Acer

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Bogdan Solca, 2020-04- 3 (Update: 2020-04- 3)

 