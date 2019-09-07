На IFA 2019 Acer анонсировала в общей сложности четыре Chromebook. Первый из них, Chromebook Spin 311 – 11,6-дюймовый трансформируемый ноутбук, а остальные три – представители традиционного форм-фактора. Все новинки оснащены процессорами Intel начального уровня и имеют порты USB Type-C, Gigabit Wi-Fi и Bluetooth 5.0.

На IFA 2019 Acer представила целых четыре новых Chromebook. Компания, как обычно, использовала процессоры Intel Celeron начального уровня во всех новых моделях, хотя на CES 2019 она показала Chromebook 315 на базе ЦП от AMD.

Acer Chromebook 311 и Chromebook Spin 311

Ноутбуки Chromebook 311 и Chromebook Spin 311 оснащены 11,6-дюймовыми HD IPS-дисплеями, причём Spin 311 является трансформируемым устройством, а в качестве аксессуара к нему можно приобрести стилус Wacom. Spin 311 имеет конфигурации eMMC-хранилища до 64 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти, кроме того в ноутбуке есть дополнительная наружная камера для записи видео в разрешении 1080 пикселей.

Chromebook 311, наоборот, является традиционным ноутбуком, хотя он оснащён сенсорным дисплеем. Объём оперативной памяти ограничен 4 ГБ, а хранилище eMMC – 32 ГБ. Обе модели Chromebook 311 предлагают около 10 часов автономной работы и зарядку через USB Type-C.

Acer Chromebook 314 и Chromebook 315

Acer Chromebook 314 и Chromebook 315 оснащены 14 и 15-дюймовыми FHD IPS-дисплеями соответственно, и доступны как с сенсорной, так и с обычной панелью. Chromebook 315 благодаря большему размеру корпуса также имеет специальный цифровой блок на клавиатуре. Chromebook 314 и Chromebook 315 могут работать без подзарядки до 12,5 часов.

Два порта USB 3.1 Type-C для обеспечения зарядки и вывода изображения на внешний экран, два порта USB 3.1 Type-A, слот для чтения карт памяти microSD, веб-камера HD, 2x2 MU-MIMO Gigabit Wi-Fi с Bluetooth 5.0 и Google Assistant входят в стандартную комплектацию. всех моделей.

Все четыре Chromebook Acer оснащены процессорами Intel Celeron N4000 или Celeron N4100, кроме Chromebook 315, который работает на Pentium Silver N5000.

Ожидается, что Acer Chromebook Spin 311 появится в продаже в четвёртом квартале текущего года по цене от €399, в то время как Chromebook 314 (CB314-1H/1HT) и Chromebook 315 (CB315-3H/3HT) будут доступны с ноября по цене €299 и €379 соответственно.