Компания Asus известна тем, что совершает настоящие прорывы в технологиях ноутбучных дисплеев и сейчас мы воочию можем наблюдать один из них. Производитель анонсировал появление версии модели Zephyrus S GX701, которая будет содержать первый в мире дисплей с частотой обновления 300 Гц - это новый идеал для геймеров и компьютерных энтузиастов.

Компания Asus, а именно ее суббренд Republic of Gamers (ROG), официально объявила, что Zephyrus S GX701 станет первым игровым ноутбуком с дисплеем, обладающим частотой обновления 300 Гц . Именно эта модель первой получит дисплей нового типа, но планируется, что затем он также станет доступен для линеек Zephyrus и Strix. Обновленный вариант Zephyrus S GX701 поступит в продажу в октябре.

Пока что а новом 17-дюймовом дисплее Asus ROG Zephyrus S GX701 сообщается лишь статистика. Так, количество отображаемых в секунду кадров у него в пять раз выше, чем у стандартных 60-Гц дисплеев, что установлены в большинстве ноутбуков, а также на 25% выше, чем у 240-Гц дисплеев, что считаются топовыми среди геймеров и энтузиастов.

Asusтакже показала прототипы других моделей с 300-Гц дисплеями, включая 15-дюймовые и 17-дюймовые Strix SCAR III, а также 15-дюймовый Zephyrus S GX502. Помимо мощных видеокарт Nvidia GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 2080, обновленные ультратонкие ноутбуки также будут обладать механизмом ROG Active Aerodynamic System, который приоткрывает нижнюю крышку, когда экран ноутбука открыт.

Не 300-Гц дисплеем единым: в Asus также пообещали выпустить Zephyrus S GX531 и GX701 в конфигурации с яркими HDR дисплеями - данные модели станут первыми игровыми ноутбука с такого рода панелями. Судя по всему, у геймеров и киберспортсменов скоро появится гораздо больше вариантов выбора, что не может не радовать.