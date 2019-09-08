Нужна более высокая частота обновления экрана для ZenFone 6? С пользовательским ядром Proton – это не проблема

Разработчик «kdrag0n» с форума XDA выпустил новое ядро Proton для Asus ZenFone 6. Помимо ряда улучшений, ядро позволяет настроить частоту обновления дисплея 75 Гц для более плавного отображения картинки. Ядро Proton можно установить поверх стандартной ОС Asus ZenUI 6 Android Pie после разблокировки загрузчика.

Asus ZenFone 6 (6z в Индии) - один из лучших флагманов по соотношению цены/качества в 2019-м году, поэтому он набрал 88% в нашем обзоре. Смартфон оснащен великолепной IPS-панелью с хорошими цветами и глубиной чёрного на уровне AMOLED. Тем не менее, в отличие от ROG Phone 2, в ZenFone 6 не столь высокая частота обновления дисплея, хотя такой задачи и не стояло перед устройством.

Тем не менее, всем известно, что Android - это крупнейшая платформа для создания пользовательских прошивок, а благодаря Asus, выпустившей инструмент разблокировки загрузчика и исходные коды ядра, разработчики получили все возможности для создания кастомных версий ОС для ZenFone 6. Один из участников форума XDA под ником kdrag0n выложил собственное ядро ​​для ZenFone 6 – «Proton Kernel», которое можно установить прямо на заводскую ОС Android Pie Asus ZenUI 6. Ядро Proton разгоняет частоту обновления дисплея с 60 Гц (по умолчанию) до 75 Гц, а также предоставляет множество других полезных возможностей, включая функции безопасности, созданные на основе Qualcomm CodeAurora Forum (CAF).

В первоначальная версии приходилось вручную активировать частоту 75 Гц после каждой перезагрузки устройства. Версия 1.1+ позволила автоматически применять данный параметр без необходимости делать это вручную. Последняя версия Proton Kernel доступна на форуме XDA, а установить её можно с помощью TWRP.

Дисплеи с высокой частотой обновления заняли заметное место в мире Android: как в игровых телефонах (ROG Phone II), так и во флагманах (OnePlus 7 Pro). Относительно недавно были выпущены модификации, повышающие частоту обновления дисплея до 75 Гц, для Redmi K20 и K20 Pro.

Однако нужно помнить, что разблокировка загрузчика может привести к аннулированию гарантии на ваше устройство. Кроме того, высокая частота обновления дисплея может привести к появлению проблем с изображением и увеличению расхода заряда батареи, поэтому советуем соблюдать осторожность при установке таких обновлений.