Нужна более высокая частота обновления экрана для ZenFone 6? С пользовательским ядром Proton – это не проблема
Asus ZenFone 6 (6z в Индии) - один из лучших флагманов по соотношению цены/качества в 2019-м году, поэтому он набрал 88% в нашем обзоре. Смартфон оснащен великолепной IPS-панелью с хорошими цветами и глубиной чёрного на уровне AMOLED. Тем не менее, в отличие от ROG Phone 2, в ZenFone 6 не столь высокая частота обновления дисплея, хотя такой задачи и не стояло перед устройством.
Тем не менее, всем известно, что Android - это крупнейшая платформа для создания пользовательских прошивок, а благодаря Asus, выпустившей инструмент разблокировки загрузчика и исходные коды ядра, разработчики получили все возможности для создания кастомных версий ОС для ZenFone 6. Один из участников форума XDA под ником kdrag0n выложил собственное ядро для ZenFone 6 – «Proton Kernel», которое можно установить прямо на заводскую ОС Android Pie Asus ZenUI 6. Ядро Proton разгоняет частоту обновления дисплея с 60 Гц (по умолчанию) до 75 Гц, а также предоставляет множество других полезных возможностей, включая функции безопасности, созданные на основе Qualcomm CodeAurora Forum (CAF).
В первоначальная версии приходилось вручную активировать частоту 75 Гц после каждой перезагрузки устройства. Версия 1.1+ позволила автоматически применять данный параметр без необходимости делать это вручную. Последняя версия Proton Kernel доступна на форуме XDA, а установить её можно с помощью TWRP.
Дисплеи с высокой частотой обновления заняли заметное место в мире Android: как в игровых телефонах (ROG Phone II), так и во флагманах (OnePlus 7 Pro). Относительно недавно были выпущены модификации, повышающие частоту обновления дисплея до 75 Гц, для Redmi K20 и K20 Pro.
Однако нужно помнить, что разблокировка загрузчика может привести к аннулированию гарантии на ваше устройство. Кроме того, высокая частота обновления дисплея может привести к появлению проблем с изображением и увеличению расхода заряда батареи, поэтому советуем соблюдать осторожность при установке таких обновлений.