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Asus анонсировала новое оборудование: не Mothership 2, а первый планшет в ROG-линейке

У Asus есть кое-что новое для Computex 2019. (Изображение: Twitter/ROG Global)
У Asus есть кое-что новое для Computex 2019. (Изображение: Twitter/ROG Global)
Asus разместила на официальной странице ROG Global в Twitter тизер, который демонстрирует какое-то новое оборудование от тайваньского производителя. Четырехсекундный ролик показал нам не так много, однако Asus уже опровергла предположение о том, что это – преемник инновационного ROG Mothership (GZ700).
by Daniel R Deakin, 24.05.2019
ноутбуки слухи планшеты игры

Computex 2019 стартует на следующей неделе, так что производители техноэлектроники всячески рекламируют свою продукцию публике. У Asus уже припасено какое-то игровое устройство, как показало видео со странички ROG Global. Пользователи, конечно же, сразу принялись угадывать, что же это, но Asus удержала интригу, заявив лишь, что это не Mothership 2.

Примечательно, что на вопрос принадлежит ли это устройство к линейке Mothership, Asus ответила: «Нет. Скорее, это спасательная капсула» (прим.перев.: «mothership» можно перевести как корабль-база, в таком случае спасательная капсула – это намёк на нечто гораздо меньшее). Таким образом, можно предположить, что речь идёт о планшете или игровом смартфоне. Однако, если вы внимательно рассмотрите устройство из видео, то увидите, что оно куда больше напоминает планшет, чем телефон.

Есть и те, кто считают, что таинственное устройство ROG – это телевизор или монитор, хотя версия с планшетом кажется самой правдоподобной: дисплей в конце клипа-тизера, демонстрирует лицевую панель, которая вполне походит планшету, как и группа аппаратных кнопок сбоку, явно включающих в себя качельку громкости и кнопку питания.

Планшет Asus ROG стал бы довольно смелым шагом со стороны тайваньского производителя. Угасание рынка планшетов (преждевременное или нет) является неоспоримым фактом, так что такой Asus ROG – рискованное решение. Но, как сказано в подписи к тизеру, компания хочет, чтобы игроки «оторвались от компьютеров и приставок» и «ощутили новый формат игровой свободы», поэтому, похоже, что серия ROG скоро предстанет перед нами в непривычном мобильным форм-факторе.

Логотип ROG на нижней рамке экрана. (Изображение: Twitter/ROG Global)
Логотип ROG на нижней рамке экрана. (Изображение: Twitter/ROG Global)
Предположительный ROG-планшет. (Изображение: Twitter/ROG Global)
Предположительный ROG-планшет. (Изображение: Twitter/ROG Global)

Источник(и)

Twitter (ROG Global)

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 05 > Asus анонсировала новое оборудование: не Mothership 2, а первый планшет в ROG-линейке
Daniel R Deakin, 2019-05-24 (Update: 2019-05-24)

 