Asus анонсировала новое оборудование: не Mothership 2, а первый планшет в ROG-линейке
Computex 2019 стартует на следующей неделе, так что производители техноэлектроники всячески рекламируют свою продукцию публике. У Asus уже припасено какое-то игровое устройство, как показало видео со странички ROG Global. Пользователи, конечно же, сразу принялись угадывать, что же это, но Asus удержала интригу, заявив лишь, что это не Mothership 2.
Примечательно, что на вопрос принадлежит ли это устройство к линейке Mothership, Asus ответила: «Нет. Скорее, это спасательная капсула» (прим.перев.: «mothership» можно перевести как корабль-база, в таком случае спасательная капсула – это намёк на нечто гораздо меньшее). Таким образом, можно предположить, что речь идёт о планшете или игровом смартфоне. Однако, если вы внимательно рассмотрите устройство из видео, то увидите, что оно куда больше напоминает планшет, чем телефон.
Есть и те, кто считают, что таинственное устройство ROG – это телевизор или монитор, хотя версия с планшетом кажется самой правдоподобной: дисплей в конце клипа-тизера, демонстрирует лицевую панель, которая вполне походит планшету, как и группа аппаратных кнопок сбоку, явно включающих в себя качельку громкости и кнопку питания.
Планшет Asus ROG стал бы довольно смелым шагом со стороны тайваньского производителя. Угасание рынка планшетов (преждевременное или нет) является неоспоримым фактом, так что такой Asus ROG – рискованное решение. Но, как сказано в подписи к тизеру, компания хочет, чтобы игроки «оторвались от компьютеров и приставок» и «ощутили новый формат игровой свободы», поэтому, похоже, что серия ROG скоро предстанет перед нами в непривычном мобильным форм-факторе.
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Twitter (ROG Global)