Asus 'ROG Mothership' GZ700GX был представлен ранее на CES 2019, в данной модели инженеры попытались реализовать улучшенное охлаждение и улучшить гибкость/универсальность форм-фактора. Теперь GZ700GX с разогнанными по заводу процессором Intel 9 поколения Core i9-9980HK и видеокартой NVIDIA RTX 2080: для их охлаждения применяется жидкий металл и 4 радиатора. ROG 'Mothership' станет доступен во втором квартале 2019.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Впервые Asus показали ROG 'Mothership' GZ700GX на выставке CES 2019 и преподнесли его как замену настольного ПК в трансформируемом ноутбучном корпусе. С помощью выноса клавиатуры в отдельный блок, Asus удалось одним махом решить проблему охлаждения и сжатой раскладки. Изначально устройство было представлено с Intel Core i9-8950HK и NVIDIA GeForce RTX 2080. Теперь же, после анонса новых процессоров Intel, в Asus представили обновленный ROG 'Mothership' с восьмиядерным Intel Core i9-9980HK и NVIDIA GeForce RTX 2080 — оба разогнаны по заводу, а корпус стал намного тоньше (29.9 мм).

Конфигурация — Разогнанные Core i9-9980HK и RTX 2080, а также NVMe RAID-массив

ROG GZ700GX оснащен представленным вчера процессором Intel Core i9-9980HK, который уже с завода разогнан до 4.7 ГГц по всем 8 ядрам. Устройство также оснащается 64 ГБ ОЗУ DDR4-2666 и NVMe RAID 0 массивом из трех накопителей, который производителем именуется как HyperDrive Extreme. В данном случае два NVMe SSD подключены напрямую к процессору, а третий через чипсет.

RTX 2080 - это идеальный выбор для GZ700GX, так как дисплей у него 17.3-дюймовый с частотой 144 Гц и временем отклика 3 мс (AHVA), а также поддержкой G-Sync. RTX 2080 разогнана до 1800 МГц (200 Вт). Можно также выбрать 4K дисплей (60 Гц) со 100% охватом Adobe RGB. По части аудио все хорошо: ЦАП ESS SABRE и выделенный усилитель с поддержкой 24-бит 192 кГц. Веб-камера поддерживается в Windows Hello, способна распознавать лицо владельца и транслировать картинку в 1080p 30 к/с.

Главной фишкой ROG 'Mothership' остается съемная клавиатура, благодаря которой система становится по-настоящему универсальной. К самому устройству она подключается через USB Type-C. Клавиатура, конечно, не механическая, но глубина хода составляет 2.5 мм, а сами клавиши могут выдержать 20 миллионов нажатий. Как и у многих других флагманских устройств, на клавиатуре есть встроенный тачпад, способный также выполнять роль сенсорного цифрового блока. Индивидуальную RGB-подсветку можно настроить в Armoury Crate и синхронизировать с другой иллюминацией по протоколу Aura Sync.

Среди других характеристик отметим 2.5 Гбит/с Ethernet, беспроводной адаптер Wi-Fi 6 с технологией Asus RangeBoost, 3 порта USB 3.1 Gen2 и Gen 1 Type-A, порт USB 3.1 Gen2 Type-C (от видеокарты), Thunderbolt 3 и HDMI 2.0.

Охлаждение — Жидкий металл, четыре радиатора и восемь теплотрубок

Разогнанные чипы требуют эффективного охлаждения и на этой теме инженеры Asus сконцентрировали много усилий. ROG 'Mothership' может похвастаться диким металлом от Thermal Grizzly, который здесь применяется вместо термопасты. Термотрубки накрывают процессор, видеокарту, видеопамять и дроссели питания, радиаторы обладают 375 пластинами толщиной 0.1 мм, чтобы максимально увеличить площадь охлаждаемой поверхности.

Перейдем к ПО. Как и у ноутбуков ROG, здесь имеются режимы работы: Тихий, Сбалансированный и Турбо. Armoury Crate можно использовать для создания профилей охлаждения и RGB-иллюминации, привязывать их к приложениям.

Доступность

Asus ROG 'Mothership' GZ700GX появится в продаже во втором квартале 2019 года. Точные цены и конфигурации зависят от региона продаж.