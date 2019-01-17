ASUS выпустит видеокарты ROG Strix, Dual и Turbo на базе NVIDIA GeForce RTX 2060
Итак, начнём с того, что все представленные модели созданы на основе графического процессора NVIDIA GeForce RTX 2060, обеспечивающего видеопамять GDDR6 и поддержку технологии трассировки лучей в режиме реального времени. Однако между тремя вариантами – Strix, Dual и Turbo – есть отличия в характеристиках и возможностях.
Видеокарта ROG Strix GeForce RTX 2060 является, наверное, самой стильной в этой серии. Устройство имеет три конфигурации (O6G, A6G и 6G) и настраиваемую RGB-подсветку Aura Sync, которая освещает систему охлаждения и металлическую усилительную пластину (которая, в свою очередь, защищает печатную плату от изгибов и повреждений). Кроме того, видеокарта оснащена тремя вентиляторами со специальной конструкцией лопастей Wing-blade, а также разъёмом FanConnect II, позволяющим управлять скоростью вращения первых. Модель обладает высокой производительностью и возможностью разгона. Кроме того, ROG Strix GeForce RTX 2060 создана на микроархитектуре Turing посредством автоматизированного производства с применением технологии Auto-Extreme.
Вторая видеокарта Dual GeForce RTX 2060 (с теми же конфигурациями O6G, A6G и 6G) является бюджетником в серии ROG и оснащена только двумя вентиляторами Wing-blade (с защитой от пыли по стандарту IPX5), которые создают повышенное воздушное давление и могут работать абсолютно бесшумно при низких нагрузках. Кроме того, расширенная форма на 2,7 слота увеличивает площадь охлаждаемой поверхности на 50%, если сравнивать с предшественниками. В данной модели также есть металлическая усилительная пластина, предназначенная для защиты устройства от физических воздействий.
Третьим вариантом стал Turbo GeForce RTX 2060 настоящий «зверь» в вопросах охлаждения: даже при установке устройств вплотную друг к другу, эта видеокарта точно не перегреется, поскольку конструкция системы теплоотвода позволяет беспрепятственно доставлять холодный воздух к основному 80-миллиметровому вентилятору. Именно поэтому Turbo GeForce RTX 2060 является лучшим вариантом для тех, кто ценит производительность и привык использовать по нескольку видеокарт сразу.
Все устройства поступили в продажу с 15 января текущего года. Ниже приведены сравнения различных моделей и конфигураций видеокарт из серии ASUS Republic of Gamers (ROG).