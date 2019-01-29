Видеокарта Radeon VII продемонстрировала довольно неоднозначные результаты в бенчмарках

Выход видеокарты AMD Radeon VII запланирован уже на 7 февраля, так что самое время оценить возможности модели, точнее, её баллы в различных тестах, которые как раз сегодня успели попасть в Сеть. Кроме того, мы узнаем мнение экспертов касательно адекватности цены новинки.

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На следующей неделе AMD выпустит на рынок свой флагман – Radeon VII – получивший как нельзя более удачное имя: старт продаж намечен на 7 число, графический чип Vega 20 изготовлен по 7-нм техпроцессу, а рекомендованная стоимость составляет почти $700. Кажется, всё складывается как нельзя лучше, и главный конкурент Nvidia уже готов побороться за лояльность пользователей. Тем более, что ценник Radeon VII более чем лояльный, ведь в этой видеокарте использована дорогая многослойная память HBM2 по $80 за каждый из четырёх стеков.

Специалисты с ресурса Fudzilla подсчитали себестоимость новинки с учётом всех её комплектующих. Итак, память HBM2, в итоге, обойдётся в $320, упаковка графического процессора Vega II – около $100, система теплоотвода – $75, производство 7-нм чипа – примерно $155. В итоге, без учёта дополнительных затрат (реклама, логистика и т.п.) мы уже получаем $650. Однако, AMD ставит себе задачей не столько заработать, сколько поддержать конкуренцию в верхнем сегменте рынка видеокарт.

И вот кажется, что лучше уже и быть не может: цена не взвинчена, пользователи довольны, топовое устройство продается почти по себестоимости – чего ещё желать? Но не тут-то было. Результаты Radeon VII действительно лучшие, если говорить о 3DMark (Graphics Score достигает 27 587 баллов против 26 800 у GeForce RTX 2080), а вот о показателях, полученных в других тестах, такого не скажешь. Например, в Final Fantasy 15 новинка при стандартном качестве (2560 х 1440 пикселей) проигрывает не только своему ближайшему конкуренту - GeForce RTX 2080, но даже и более старой GeForce GTX 1080 Ti.