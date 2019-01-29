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Видеокарта Radeon VII продемонстрировала довольно неоднозначные результаты в бенчмарках

Видеокарта Radeon VII уже успела засветиться в бенчмарках (Изображение: 3dnews)
Видеокарта Radeon VII уже успела засветиться в бенчмарках (Изображение: 3dnews)
Выход видеокарты AMD Radeon VII запланирован уже на 7 февраля, так что самое время оценить возможности модели, точнее, её баллы в различных тестах, которые как раз сегодня успели попасть в Сеть. Кроме того, мы узнаем мнение экспертов касательно адекватности цены новинки.
by Alina Bakhvalova, 29.01.2019

На следующей неделе AMD выпустит на рынок свой флагман – Radeon VII – получивший как нельзя более удачное имя: старт продаж намечен на 7 число, графический чип Vega 20 изготовлен по 7-нм техпроцессу, а рекомендованная стоимость составляет почти $700. Кажется, всё складывается как нельзя лучше, и главный конкурент Nvidia уже готов побороться за лояльность пользователей. Тем более, что ценник Radeon VII более чем лояльный, ведь в этой видеокарте использована дорогая многослойная память HBM2 по $80 за каждый из четырёх стеков.

Специалисты с ресурса Fudzilla подсчитали себестоимость новинки с учётом всех её комплектующих. Итак, память HBM2, в итоге, обойдётся в $320, упаковка графического процессора Vega II – около $100, система теплоотвода – $75, производство 7-нм чипа – примерно $155. В итоге, без учёта дополнительных затрат (реклама, логистика и т.п.) мы уже получаем $650. Однако, AMD ставит себе задачей не столько заработать, сколько поддержать конкуренцию в верхнем сегменте рынка видеокарт.

И вот кажется, что лучше уже и быть не может: цена не взвинчена, пользователи довольны, топовое устройство продается почти по себестоимости – чего ещё желать? Но не тут-то было. Результаты Radeon VII действительно лучшие, если говорить о 3DMark (Graphics Score достигает 27 587 баллов против 26 800 у GeForce RTX 2080), а вот о показателях, полученных в других тестах, такого не скажешь. Например, в Final Fantasy 15 новинка при стандартном качестве (2560 х 1440 пикселей) проигрывает не только своему ближайшему конкуренту - GeForce RTX 2080, но даже и более старой GeForce GTX 1080 Ti.

Final Fantasy 15, даже со стандартным разрешением, не покорилась видеокарте Radeon VII (Изображение: ixbt)
Final Fantasy 15, даже со стандартным разрешением, не покорилась видеокарте Radeon VII (Изображение: ixbt)
А о высоком качестве в Final Fantasy 15 лучше даже не заикаться (Изображение: ixbt)
А о высоком качестве в Final Fantasy 15 лучше даже не заикаться (Изображение: ixbt)

Если же качество поднять на ступень выше, то Radeon VII пропустит вперёд всех, кого не лень, даже GeForce GTX 1070 Ti. Может быть, данная видеокарта просто не подружилась с Final Fantasy 15? Поговаривают, что данный бенчмарк больше подходит устройствам Nvidia. Пусть это простая отговорка, всё же приведём в пример результаты, полученные в других играх. Итак, в Fire Strike новинка набирает 27 400 баллов, в Fire Strike Extreme — 13 400 баллов, в Fire Strike Ultra — 6800 баллов, а в Time Spy — 8700 баллов. Всё бы ничего, но последнее – недостаточный для флагмана результат, карта GeForce RTX 2080 в том же Time Spy набирает 10 659 баллов.

Кстати, стоит упомянуть, что 7 февраля в продажу будут выпущены референсные модели, а разогнанные варианты с фирменными системами охлаждения (например, Radeon VII 16GB Red Devil OC и Radeon VII 16GB Red Dragon OC) появятся ближе маю-месяцу. Также AMD отказалась от производства конфигурации Radeon VII на 8 ГБ, поскольку она потребовала бы разработки новой упаковки, что экономически невыгодно для корпорации, которая итак продаёт флагманскую видеокарту «за спасибо». Будет ли пользоваться новинка успехом, составит ли достойную конкуренцию устройствам Nvidia и как будет воспринята покупателями – время покажет.

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Alina Bakhvalova, 2019-01-29 (Update: 2019-01-31)

 