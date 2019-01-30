Видеокарты AMD Navi: ждём уже в этом году

Поскольку Radeon VII дебютирует на рынке уже через несколько дней, многие уже начали сомневаться, что в этом году нас ожидает анонс долгожданной 3D-карты Navi. Однако AMD официально заявила, что очень скоро, вероятно, в июне-июле, мы сможем оценить ещё одну видеокарту от данного производителя.

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Кажется, на достигнутом AMD решила не останавливаться и, несмотря на проблемы, возникшие с Radeon VII, корпорация не опустила руки, а стала работать ещё усерднее. Воспользовавшись повышенным вниманием к себе, на фоне выхода одной видеокарты, руководство, в лице Лизы Су (Lisa Su), не упустило возможность сделать анонс другой. А точнее, намекнуть о сроках выхода 3D-карты Navi, появление которой прогнозировалось не ранее конца этого, а то и начала следующего года.

Тем не менее, теперь фанаты уверены, что «позже в этом году», значит не что иное, как во время выставки E3 2019 в июне. Там, вероятно, будет анонсирована если не сама Navi, то новая архитектура – наверняка. Либо же произойдёт параллельный анонс. Кроме этого, приятной новостью стал ценовой диапазон новых видеокарт, который расположится между нижним и средним уровнем (пусть даже после введения архитектуры Nvidia Turing средний уровень – это $500).

Также глава AMD отчиталась о финансовом положении корпорации, отметив, что рост прибыли продолжается уже восемь кварталов кряду (то есть, около двух лет). При чём, даже проблемы на рынке криптовалют, повлёкшие за собой падение спроса на видеокарты, не создали значительных проблем для AMD, поскольку повышенный спрос на процессоры перекрыл образовавшуюся в этой области продаж брешь. Да так перекрыл, что выручка за последний год побила все прежние рекорды корпорации (за последние семь лет так точно). Следовательно, покупателей не должен беспокоить вопрос о цене Radeon VII, критически близкой к себестоимости, поскольку «в Багдаде всё спокойно».