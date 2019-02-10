Новое поколение процессоров от Intel и подготовка AMD к GDC 2019
Мы уже упоминали о противостоянии Intel и AMD на рынке ЦП, а также о том, как первая корпорация проигрывает второй. На носу GDC 2019 (Game Developers Conference) – одно из крупнейших событий года в игровой индустрии, так что производители соответствующего оборудования готовятся к нему не менее тщательно, чем к CES 2019. Поговаривают, что на данной конференции AMD может раскрыть новые подробности о восьмиядерных процессорах Ryzen, поскольку в начале января характеристик ЦП мы так и не услышали.
Единственное, чего можно ждать наверняка, это анонса новой архитектуры Zen 2, так как он точно запланирован на GDC 2019. Ранее мы писали, что знакомство публики с новой микроархитектурой, вероятно, произойдёт не раньше выставки E3 2019 в июне, но теперь выяснилось, что ждать осталось гораздо меньше, т.е. всего месяц.
В это же время Intel занята разработкой нового ЦП Core i3-9100, который отличится не увеличенной частой работы, а наличием технологии Turbo Boost. Об этом стало известно благодаря информации с официального сайта Dell, где в перечне характеристик компактного компьютера Inspiron Small Desktop значится конфигурация Intel Core i3-9100 (4,2 ГГц, Turbo Boost Technology). Таким образом, можем сделать вывод о том, что новый ЦП Intel, благодаря вышеупомянутой технологии, сможет работать с частотой до 4,2 ГГц, что позволит достичь большей производительности, чем была у предшественников.