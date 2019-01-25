У Intel начались проблемы, как на производстве, так и в отношениях с партнёрами

Обнародовав прогноз выручки на текущий квартал корпорация Intel так сильно напугала инвесторов и акционеров, что пришлось, с помощью отчёта за 2018 год, доказывать, что прибыль всё же выроста на 13% и дела вовсе не так плохи, как кажется.

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Начало года для Intel выдалось не самым удачным: на той же CES 2019, попытка блеснуть своей новой линейкой процессоров Ice Lake на архитектуре Sunny Cove, выполненных по 10-нм техпроцессу, не дала результат. Поскольку на том же мероприятии AMD представила свои процессоры Ryzen третьего поколения, изготовленные уже по 7-нм техпроцессу (что является куда более ювелирной работой, чем 10-нм) с поддержкой интерфейса PCIe 4.0. Но это ещё полбеды. Если бы Intel удалось выпустить свои ЦП на рынок раньше, то, возможно, им удалось бы вырваться вперёд в этой гонке. Однако и тут у корпорации возникли проблемы.

В Сети появилась информация о том, что Intel столкнулась с производственными трудностями, связанными с реализацией поддержки нового интерфейса PCIe 4.0. Это означает, что и без того поздние сроки реализации продукции могут быть перенесены еще дальше. И всё это происходит на фоне новостей о 12-ядерных процессорах от AMD, которые уже на стадии прототипов работают не хуже Core i9-9900K. Естественно, такое отставание Intel не в последнюю очередь обусловлено финансовыми проблемами, возникшими у корпорации.

Прогноз на текущий квартал шокировал некоторых аналитиков и акционеров, поскольку ожидались совсем другие показатели (т.е. гораздо большие). Конечно, причины беспорядков тут же были найдены в лице китайских партнёров, которые ещё не успели сделать годовую закупку серверных процессоров Intel. Всё объясняется тем, что в прошлом году из-за возросшего напряжения между США и Китаем закупки были сделаны раньше и в большем объеме, так что, на данный момент, прошлогодние запасы не успели истощится, поэтому спрос на продукцию пока что не достиг необходимого уровня (а достигнет ли? Вспомним о торговых войнах и ответ становится очевиден).

Что ж, спрос ещё не вырос, а акции Intel уже упали на 6,7%, поэтому корпорация нашла способ «подбодрить» инвесторов, приведя в пример отличный рост показателей за 2018 год. Всего выручка за минувший год составила 70,8 млрд долларов, что на 13% больше, чем годом ранее, а чистая прибыль выросла более чем вдвое: с 9,6 до 21,1 млрд долларов. По итогам года абсолютно все подразделения Intel показали рост выручки, так что, кажется, что поводов для паники нет. А запоздавшие закупки китайских партнёров и падения спроса на iPhone, который использует модемы Intel – это временные трудности, которые пройдут так же быстро как этот квартал, главное – быть оптимистом.