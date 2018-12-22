Корпорация Intel выпустила процессоры без встроенного графического ядра
Несмотря на отсутствие официального анонса процессоров девятого поколения из линейки «F», последние уже успели появится в некоторых финских и норвежских интернет-магазинах по абсолютно разным ценам. Конечно, на данный момент возможен лишь предзаказ, но некоторые из продавцов утверждают, что товар появится у них уже с 3 января 2019 года. К тому же, можно ознакомится с некоторыми характеристиками устройств и убедиться, что они идентичны процессорам K-линейки и по номинальной частоте, и по требованиям к теплоотводу.
Что же касается разных ценников в Финляндии и Норвегии, то в одном месте цена сформирована с учётом НДС, а другом – без. Однако несмотря на отсутствие графического процессора (а, по некоторым слухам, он просто отключен), стоимость устройств из модельного ряда «KF» будет довольно высокой, что объясняется повышенным разгонным потенциалом ЦПУ. При этом сам факт наличия в рознице Core i9-9900KF, Core i7-9700KF, Core i5-9600KF удивляет, поскольку такие процессоры походят, скорее, на комплектующие для других устройств, чем на полноценный товар. Более того, партнёры Intel, создающие OEM системы, часто пользуются дискретными видеокартами, так что такие ЦПУ позволили бы им сэкономить на сборке.
По сути, выполнение запроса от партнёров – это лишь одна из версий, почему корпорация пошла на такой шаг. Другая версия гласит, что такие процессоры появились в результате брака встроенного графического процессора, а маркетинговый ход с «новой серией» был придуман во избежание утилизации товара. Тем не менее, чипы с бракованной графикой традиционно уходили в Xeon E-серии, поэтому данная версия несколько неправдоподобна. Наконец, третья версия связана с дефицитом на рынке процессоров Core девятого поколения, в следствии чего производитель выпустил на рынок несколько урезанную в плане функционала F-серию.
Кстати, кроме вышеупомянутых ЦПУ, корпорация Intel выпустила также модель Core i5-9400F, которая не имеет аналогов в полнофункциональном K-ряде. По слухам, это будет шестиядерник с заблокированным множителем, базовой частотой 2,9 ГГц и частотой в турбо-режиме до 4,1 ГГц, который станет самым доступным вариантом Coffee Lake Refresh.