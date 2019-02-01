Конец эпохи процессоров Intel на архитектуре IA-64

Последние представители из семейства IA-64 будут продаваться ещё ровно год, после чего навсегда исчезнут с прилавков, т.е. просто перестанут выпускаться.

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Около двух лет назад, в мае 2017 года были выпущены последние представители семейства IA-64 – процессоры Intel Itanium 9700 (Kittson). А буквально пару дней назад стало известно, что ЦП Itanium 9760, 9750, 9740 и 9720 будут доступны для заказа только до 30 января 2020 года, после чего их снимут с производства. Последние партии процессоров обретут своих владельцев 29 июля 2021 года.

Что ж, это логичное завершение довольно долгой (почти 20 лет) жизни архитектуры IA-64, разработанной Intel и Hewlett Packard в 2001 году для замены 32-разрядной x86. Однако, IA-64 проиграла войну 64-разрядной архитектуре x86-64, предложенной AMD. Странно, что Intel не позаботилась о совместимости своей, тогда ещё новой архитектуры, с прежней x86, а вот их конкуренты, при создании x86-64 и производстве AMD64 этот момент учли.

Тем не менее, процессоры на IA-64 широко использовались в сегменте серверов (поскольку актуальность использования данной платформы где-либо ещё, просто пропала). Теперь же Intel, благодаря кросс-лицензированию (когда каждая из сторон имеет право применять изобретения, защищаемые патентами, включенными в соглашение), будет повсеместно использовать архитектуру x86-64, разработанную их конкурентами.