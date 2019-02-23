Компания Intel не спешит с производством 5G-модемов для смартфонов

А точнее: катастрофически отстаёт от мировых тенденций. Производство модемов 5G, запланированное на третий-четвёртый квартал текущего года, передвинуто на следующий год. В данной ситуации пострадает не столько Intel, сколько её деловые партнёры, в том числе Apple.

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Первый многорежимный модем 5G XMM 8160 от компании Intel был представлен ещё в прошлом году. Тогда же были озвучены сроки первых поставок: вторая половина 2019 года. Однако, на днях представители компании заявили, что в этом году будет произведено сетевое оборудование только для корпоративного сегмента, но никак не потребительского. Это означает, что хоть 5G-модемы для смартфонов и будут изготовлены ещё в этом году (очевидно, речь идёт о последнем квартале 2019 года), готовых устройств с ними мы всё равно не увидим до 2020 года.

Вот так Intel всухую проигрывает борьбу на рынке комплектующих для мобильных устройств. Однако это не главный сегмент производства корпорации, поэтому она легко может позволить себе отложить вопрос модемов в долгий ящик. А вот её партнёр Apple вряд ли захочет отстать от конкурентов на целый год, особенно учитывая и без того напряжённую ситуацию в Купертино.

Как мы помним, Apple успела рассорится со своим главным поставщиком модемов Qualcomm, да так, что ситуация дошла до суда. Однако и на нового компаньона в лице Intel теперь особых надежд нет. Поэтому единственный путь – это вести переговоры с менее престижным поставщиком (MediaTek), или искать поддержки у одного из своих главных конкурентов (Samsung). Новости о том, что Apple ищет новых союзников на рынке, появились ещё в январе. Видимо, уже тогда руководство в Купертино предчувствовало, что дела Intel сосем не так хороши, как кажется и возможны задержки в производстве. Что ж, будем внимательно следить за происходящим, чтобы узнать, сможет ли яблочный гигант обзавестись новыми друзьями, и что в итоге из этого выйдет.