Компания Huawei представила новый серверный процессор HiSilicon Hi1620 и однокристальную систему Hi1711

Большие компании славятся производством довольно широкого круга товаров, так что Huawei не стала исключением. Помимо смартфонов и ноутбуков китайский бренд предлагает также новое серверное оборудование.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Последняя из новинок "сетевого" сегмента – это процессор HiSilicon Hi1620 на архитектуре ARM v8. ЦПУ выполнен по 7-нм техпроцессу, а также имеет несколько различных конфигураций: с 24, 48 или 64 фирменными ядрами TaiShan. Частота их работы находится в пределах 2,6-3,0 ГГц, а требования к теплоотводу, соответственно – от 100 до 200 Вт.

HiSilicon Hi1620 оснащён восьмиканальным контроллером ОЗУ DDR4-2933 МГц, по 1 МБ кэш-памяти L3 на ядро, контроллером PCIe 4.0 с поддержкой 40 линий. Сам ЦПУ имеет тип корпуса BGA и габариты 60 x 75 мм, а производится это всё тайваньской компанией TSMC.