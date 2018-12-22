Компания Huawei представила новый серверный процессор HiSilicon Hi1620 и однокристальную систему Hi1711
Последняя из новинок "сетевого" сегмента – это процессор HiSilicon Hi1620 на архитектуре ARM v8. ЦПУ выполнен по 7-нм техпроцессу, а также имеет несколько различных конфигураций: с 24, 48 или 64 фирменными ядрами TaiShan. Частота их работы находится в пределах 2,6-3,0 ГГц, а требования к теплоотводу, соответственно – от 100 до 200 Вт.
HiSilicon Hi1620 оснащён восьмиканальным контроллером ОЗУ DDR4-2933 МГц, по 1 МБ кэш-памяти L3 на ядро, контроллером PCIe 4.0 с поддержкой 40 линий. Сам ЦПУ имеет тип корпуса BGA и габариты 60 x 75 мм, а производится это всё тайваньской компанией TSMC.
Однако, кроме серверного процессора, Huawei также представила нечто более близкое к миру смартфонов, а именно: однокристальную систему Hi1711, которая является первым в мире интеллектуальным контроллером твердотельного накопителя. Она, как и предыдущая новинка, производится на мощностях тайваньских коллег по 16-нм техпроцессу, поддерживает протокол NVMe и интерфейсы PCIe и SAS. Процессор Hi1711 также сможет применяться в серверах и, скорее всего, получит возможность взаимодействовать с самыми распространенными фреймворками.