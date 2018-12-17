Новый смартфон Huawei Enjoy 9 будет стоить менее $200
Даже бюджетные смартфоны сегодня показывают очень неплохую производительность и достойные характеристики. Одной из новинок, принадлежащих к этому классу, стал Huawei Enjoy 9 уже доступный в Китае. Модель имеет две конфигурации: базовая – с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ внутреннего хранилища, а также продвинутая – с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. Обе версии имеют процессор Qualcomm Snapdragon 450, фронтальную камеру на 8 МП и сдвоенную основную – на 2 и 13 МП (с применением технологии искусственного интеллекта), а также 6.26-дюймовый экран с разрешением 1520 х 720 пикселей.
В смартфоне имеется поддержка двух сим-карт наряду с microSD, а если и это не заинтересует покупателей, то целый ряд цветовых решений наверняка справится с этой задачей. Некоторые характеристики, как например, экран, занимающий 86,7% площади фронтальной панели, и аккумулятор на 4000 мАч явно будут выделять Enjoy 9 среди бюджетников. Не говоря уже о том, что смартфон успешно выдерживает 10 000 циклов подключения кабеля USB и около 200 000 нажатий кнопки включения, как показало тестирование производителем.
Кроме Enjoy 9 на специальном мероприятии от Huawei также были представлены смартфон Nova 4 и лэптоп MateBook 13. Стоит отметить, что базовая версия Huawei Enjoy 9 обойдётся в $150, а продвинутая – в $190, что не может не радовать потенциальных покупателей.