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Тройная камера в Huawei P30 должна удивить высококачественным зумом

Предположительный внешний вид камерофонов Huawei P30 и Huawei P30 Pro (Изображение: ixbt)
Предположительный внешний вид камерофонов Huawei P30 и Huawei P30 Pro (Изображение: ixbt)
В соцсети Twitter появилась новая информация о смартфоне Huawei P30, а точнее о его камерах: фронтальной на 24 МП и основной на 40 МП. И это с учётом того, что последняя будет иметь целых три модуля, не говоря уже о конфигурации модели Pro.
by Anlina Bakhvalova, 21.12.2018

Компания Huawei зарекомендовала себя как производитель лучших камерофонов на мировом рынке. Так что теперь от новинок китайского бренда ждут оптических систем как минимум флагманского уровня. Пожалуй, именно таким и окажется смартфон Huawei P30, поскольку, как говорится, слухи не врут.

Сетевой информатор Эван Блэсс (Evan Blass) в своем аккаунте в Twitter сообщает, что (со слов очевидца) базовая комплектация новинки будет оснащена тройной основной камерой с датчиком на 40 МП, а также пятикратным зумом, который не испортит качество фото. Фронтальная камера должна быть на 24 МП. При этом, модель Huawei P30 Pro, скорее всего, покажет ещё более мощные характеристики. Насколько правдива вся эта информация мы сможем узнать уже в 2019 году.

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Anlina Bakhvalova, 2018-12-21 (Update: 2018-12-21)

 