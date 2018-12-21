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AnTuTu предупреждает: iOS – не Android

Lenovo Z5 Pro GT на данный момент возглавляет список наиболее производительных смартфонов по версии AnTuTu (Изображение: NDTV Gadgets)
Lenovo Z5 Pro GT на данный момент возглавляет список наиболее производительных смартфонов по версии AnTuTu (Изображение: NDTV Gadgets)
Прознав о рекордных показателях Lenovo Z5 Pro GT, обогнавшего iPhone XS и iPhone XS Max в AnTuTu, разработчики бенчмарка предостерегли от сравнения Android и iOS-устройств. Однако объяснять, почему же делать этого не стоит, нужным не сочли.
by Alina Bakhvalova, 21.12.2018

Пожалуй, единственным способом сравнения смартфонов с разными процессорами являются независимые тесты. Как известно, одним из самых популярных бенчмарков является AnTuTu, оценивающий производительность устройств в баллах. Не так давно был выпущен Lenovo Z5 Pro GT – первый в мире смартфон с топовой однокристальной системой Snapdragon 855 (анонс которой состоялся совсем недавно), а также 12 ГБ ОЗУ. Естественно, с таким оснащением он не оставил конкурентам никаких шансов.

Похоже, что компания Qualcomm постаралась на славу: новенький Lenovo Z5 Pro GT опередил всех и вся, набрав в AnTuTu 368 480 баллов. Таким образом, смартфон с флагманским процессором вполне закономерно одержал победу в «гонке вооружений», оставив iPhone XS и iPhone XS Max на втором и третьем местах соответственно. Тем не менее, разработчики AnTuTu поспешили защитить Apple, сообщив, что алгоритмы работы платформ Android и iOS отличаются, поэтому сравнивать их просто некорректно. Однако в чем же именно заключаются эти отличия, разработчики так и не пояснили, очевидно, сочтя, что обычные пользователи просто не поймут тонкостей работы операционных систем.

Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu (Изображение: 4pda)
Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu (Изображение: 4pda)

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Alina Bakhvalova, 2018-12-21 (Update: 2018-12-21)

 