Google Assistant добрался и до телевизоров Samsung

Голосовой помощник от Google теперь будет доступен в телевизорах Samsung на ряду с Bixby, а кое-где даже заменяя его. Такое решение будет способствовать более широкому продвижению товаров корейского бренда в мире.

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Голосовые помощники – везде и повсюду, а одним из наиболее известных является Google Assistant, о котором мы уже писали ранее. Неудивительно, что этот персональный ассистент добрался и до телевизоров. И не какого-нибудь малоизвестного бренда, а устройств от самого Samsung. Это может звучать несколько неубедительно, ведь корейский бренд разработал своего собственного голосового помощника – Bixby. Но, как известно, больше – лучше, чем меньше, поэтому компания Samsung пошла по пути LG и Sony, которые также предустанавливают в свои телевизоры по несколько персональных ассистентов. Тем более, что Bixby доступен далеко не во всех регионах, а вот с Google Assistant такой проблемы не возникает.

Данный голосовой помощник появится в новых моделях телевизоров со следующего года, а оценить их можно будет уже через месяц на выставке CES 2019. Также ожидается анонс других интересных функций, как например, анализ особенностей помещения и подстройка под него звучания акустической системы телевизора и т.п. Подобные возможности уже доступны в умных колонках Apple HomePod и Google Home Max, однако и для телевизоров данный функционал будет не менее актуален и полезен.