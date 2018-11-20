Notebookcheck

Голосовой помощник Alexa теперь может звонить через Skype

Теперь звонки по Skype можно совершить через умную колонку от Amazon с голосовым помощником Alexa
Теперь звонки по Skype можно совершить через умную колонку от Amazon с голосовым помощником Alexa
Теперь пользователи Microsoft смогут совершать звонки через Skype без помощи рук: после необходимых указаний голосовой помощник Alexa все сделает сам. Конечно, такая функция по началу будет доступна не во всех странах, но некоторые счастливчики уже скоро смогут отыскать новую функцию в своем меню.
by Deirdre O\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Donnell, 20.11.2018
бизнес аксессуары ноутбуки компьютеры Software Ultrabook рабочие станции Windows планшеты

Пользователи умных колонок, оснащенных персональным помощником Alexa, получили возможность подключить свой аккаунт Skype к устройству и совершать звонки, используя лишь голосовые команды. Новая функция доступна в 150 странах, в том числе в США, Великобритании, Индии и Канаде. Можно звонить также по видеосвязи, в случае, если устройство поддерживает такой формат. 

Желающие воспользоваться новой функцией, могут найти ее в меню «Коммуникации» (Communications) под настройками устройства (Settings). Там необходимо подключить свой Skype-аккаунт к помощнику Alexa. После подключения Microsoft предоставляет пользователю 100 бесплатных минут на звонки в течении 2 месяцев. Правда, акция, как и новая функция, распространяется лишь на конкретные регионы.

Последнее соглашение о партнёрстве между Amazon и Microsoft позволило приблизиться персональному ассистенту Alexa войти в среду Windows: очень скоро программа с данным голосовым помощником будет доступна в Microsoft store. Кроме того, вышеупомянутую эксклюзивную функцию связи через голосового помощника получили умные колонки только от бренда Amazon, такие как Echo, Dot и Show lines.

Источник(и)

Опять и снова: iPad Pro от Apple сг...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2018 11 > Голосовой помощник Alexa теперь может звонить через Skype
Deirdre O\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Donnell, 2018-11-20 (Update: 2018-11-20)

 