Amazon сделала себе подарок к празднику, купив компанию Eero

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Подробности и финансовая сторона сделки не известны, однако официальные представители Amazon оценивают данную покупку как вполне удачную. Ещё бы, для выпуска новых устройств умного дома система Wi-Fi Mesh отнюдь не помешает. Так что теперь голосовой помощник Alexa, умные колонки и дверные звонки наверняка будут работать ещё быстрее, чем раньше.

К слову о дверных звонках: примерно год назад Amazon приобрела компанию Ring за 1 млрд долларов, получив доступ к разработкам умных дверных звонков с видеокамерами. Так что американскому торговому гиганту совершать большую покупку не впервое, а о цене, уплаченной за Eero, можно лишь догадываться.

Если вспомнить об огромном количестве устройств и разработок Amazon, включающих смарт-экраны Echo, умные розетки и прочее, то становится понятно, что для объединения их в единую систему нужно нечто большее, чем голосовой помощник. А универсальная домашняя Wi-Fi-сеть с широким диапазоном настроек и обеспечением стабильного сигнала по всей площади жилища – это как раз то, что нужно.

Кстати, роутер от Eero обойдётся вам в $200, а дополнительные точки доступа – по $149. Кроме того, компания предлагает годовую подписку, обеспечивающую полную интернет-защиту посредством антивируса, блокировщика рекламы, детского фильтра, VPN и управления паролями через 1password.

Тем не менее, в итоге, не все остались довольны сделкой. На ресурсе The Verge была размещена статья, где говорится о том, что влияние больших корпораций на нас и шпионаж с их стороны побил абсолютно все рекорды, а те маленькие компании, которым мы, ещё вчера, могли доверять, сегодня уже выкуплены теми самими большими корпорациями и работают на них.