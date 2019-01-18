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«Гонка вооружений» на бенчмарке Antutu продолжается

Xiaomi Mi 9 уже успел засветиться в Antutu с очень достойным результатом (Изображение: ixbt)
Xiaomi Mi 9 уже успел засветиться в Antutu с очень достойным результатом (Изображение: ixbt)
Новый процессор Qualcomm Snapdragon 855 уже продемонстрировал свои возможности на Antutu, безоговорочно получив пальму первенства. Однако битва между разными производителями смартфонов продолжается.
by Alina Bakhvalova, 18.01.2019

Уже известно, что новенький процессор Snapdragon 855 получат многие грядущие флагманы: Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9, LG G8, Xperia XZ4 и многие другие. Но, кто именно из них возглавит рейтинг в Antutu пока остается загадкой. Тем не менее, мы помним, что не так давно был презентован Lenovo Z5 Pro GT побивший все рекорды и получивший в вышеупомянутом бенчмарке 368 480 баллов. Однако, как мы знаем, бесконечность не предел, и недавно в Сети всплыла информация о том, что Sony Xperia XZ4 и вовсе набрал 395 тысяч. Насколько правдиво это сообщение (и не фейк ли это) мы не берёмся утверждать, однако недавно засветившийся результат Xiaomi Mi 9 на той же платформе вполне радует.

Новинка от китайского производителя получила 362 570 баллов, что, конечно, немного меньше, чем у Lenovo Z5 Pro, однако тоже вполне прилично. Тем более, что речь, скорее всего, идёт о тестовом прототипе Mi 9, который, безусловно, будет доработан и улучшен до своего первого официального анонса. А пока что рано говорить о какой-то стабильной производительности и конкретных цифрах.

Тем не менее, утечки информации на этом не заканчиваются. Неизвестный смартфон с процессором Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти и разрешением экрана 2888 х 1440 пикселей получил в том же Antutu 362 110 баллов. Результат (да и характеристики) устройства подозрительно близки к Mi 9, но тут самое важное не то, какое устройство протестировано, а каким был его отрыв по баллам от ближайших оппонентов – Snapdragon 845 (установленном на OnePlus 6T) и Kirin 980 (на Huawei Mate 20).

Кстати, в данном тесте (результаты см. на изображении ниже) засветилось сразу два обладателя Snapdragon 845, один из которых так и остался неизвестным. Интересно также то, что по словам разработчиков Antutu сравнение процессоров различных производителей будет корректно лишь в том случае, если они работают на одной и той же ОС (в данном случае – Android).

Сравнение процессоров Snapdragon 845, Kirin 980 и Snapdragon 855 в Antutu (Изображение: ixbt)
Сравнение процессоров Snapdragon 845, Kirin 980 и Snapdragon 855 в Antutu (Изображение: ixbt)

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Alina Bakhvalova, 2019-01-18 (Update: 2019-01-18)

 