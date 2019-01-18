«Гонка вооружений» на бенчмарке Antutu продолжается

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Уже известно, что новенький процессор Snapdragon 855 получат многие грядущие флагманы: Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9, LG G8, Xperia XZ4 и многие другие. Но, кто именно из них возглавит рейтинг в Antutu пока остается загадкой. Тем не менее, мы помним, что не так давно был презентован Lenovo Z5 Pro GT побивший все рекорды и получивший в вышеупомянутом бенчмарке 368 480 баллов. Однако, как мы знаем, бесконечность не предел, и недавно в Сети всплыла информация о том, что Sony Xperia XZ4 и вовсе набрал 395 тысяч. Насколько правдиво это сообщение (и не фейк ли это) мы не берёмся утверждать, однако недавно засветившийся результат Xiaomi Mi 9 на той же платформе вполне радует.

Новинка от китайского производителя получила 362 570 баллов, что, конечно, немного меньше, чем у Lenovo Z5 Pro, однако тоже вполне прилично. Тем более, что речь, скорее всего, идёт о тестовом прототипе Mi 9, который, безусловно, будет доработан и улучшен до своего первого официального анонса. А пока что рано говорить о какой-то стабильной производительности и конкретных цифрах.

Тем не менее, утечки информации на этом не заканчиваются. Неизвестный смартфон с процессором Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти и разрешением экрана 2888 х 1440 пикселей получил в том же Antutu 362 110 баллов. Результат (да и характеристики) устройства подозрительно близки к Mi 9, но тут самое важное не то, какое устройство протестировано, а каким был его отрыв по баллам от ближайших оппонентов – Snapdragon 845 (установленном на OnePlus 6T) и Kirin 980 (на Huawei Mate 20).

Кстати, в данном тесте (результаты см. на изображении ниже) засветилось сразу два обладателя Snapdragon 845, один из которых так и остался неизвестным. Интересно также то, что по словам разработчиков Antutu сравнение процессоров различных производителей будет корректно лишь в том случае, если они работают на одной и той же ОС (в данном случае – Android).