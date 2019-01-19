Полные спецификации PCIe 5.0 будут выпущены в первом квартале 2019, PCIe 4.0 задержится ненадолго

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Вопреки тому, что стандарт PCIe 4.0 был доступен всем желающим начиная с 2017 года, на рынке по прежнему нет потребительских продуктов с его поддержкой. Все современные NVMe SSD работают через PCIe 3.0 X4, скорость их высокая и на порядок превосходит SATA SSD, но предел в ~3.5 ГБ/с пока не преодолен. Новые процессоры AMD Ryzen 3000 поддерживают PCIe 4.0, что в теории увеличивает пропускную способность доя 64 ГБ/с при использовании 16 линий. Во время шумных анонсов выставки CES, PCI-SIG без лишней огласки выпустила предфинальную версию стандарта PCIe 5.0 и обещала довести дело до ума уже к концу первого квартала 2019.



Стандарт PCIe 5.0 увеличивает пропускную способность до 128 ГБ/с при 16 линиях, тактовая частота составляет 32 ГГц. Эксперты организации PCI-SIG ожидают, что PCIe 4.0 и PCIe 5.0 пару лет буду сосуществовать, но никаких сомнений в том, что первый из них является временным решением, нет. Среди других нововведений PCIe 5.0 отмечаются некоторые изменения в разводке, призванные улучшить качество передачи (целостность сигнала на другом конце), обратная совместимость коннекторами CEM и предыдущими версиями стандарта (4.0 и 3.0), а также сниженная задержка и меньшие потери сигнала.



Первые устройства с поддержкой PCIe 5.0 появятся во второй половине 2019, но относится он будут к различным корпоративным решениям, предназначенных для дата-центров, серверов и облачных вычислений. Пользователям домашних компьютеров придется подождать до 2020, когда PCIe 5.0 пойдет в массы, благодаря новым NVMe SSD и видеокартам. Потребительские продукты с поддержкой PCIe 4.0 должны выйти вместе с процессорами AMD Ryzen 3000, так что геймеры почувствуют прибавку производительности уже в этом году.