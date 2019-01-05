Новости от Xiaomi: всплыли характеристики смартфона Mi9, а Redmi стал отдельным суббрендом

Благодаря инсайдерской информации ещё до CES или MWC 2019 стали известны подробности о Xiaomi Mi 9, а также немного неожиданная новость о появлении нового суббренда на ряду с Black Shark и Pocophone.

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Интернет-портал Weibo поделился подробными характеристиками смартфона Xiaomi Mi9, который должен появится в продаже не ранее середины марта. Согласно опубликованным данным, устройство получит 6.4-дюймовый AMOLED-дисплей с соотношением сторон 19:9, фронтальную камеру на 24 МП с модулем Sony IMX576, подэкранный сканер отпечатка пальца, основную камеру с тремя объективами (основным Sony IMX586 на 48 МП, вспомогательным на 12 МП и трёхмерным датчиком ToF). Начинкой станет восьмиядерный процессор Snapdragon 855 с модемом X24 LTE, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутреннего накопителя.

Прочие характеристики смартфона включают аккумулятор ёмкостью 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 32 Вт, ОС Android 9.0 Pie + MIUI 10. Общие габариты устройства 155 x 75 x 7,6 мм, а ожидаемая цена $436.

Второй интересной новостью стало отделение линейки Redmi, ранее включавшей лишь модели среднего и бюджетного класса, в самостоятельный суббренд. Такое решение позволяет допустить, что следующая линейка Redmi 7 будет включать флагманские устройства не хуже, чем в модельном ряду Mi.

Данное предположение подтверждается всплывшим в Сети фрагментом переписки главы Xiaomi. Инсайдеры, получившие эту информацию, сделали перевод с китайского и выложили его в общий доступ. Ознакомившись с фрагментом можно прийти к выводу, что речь идёт о характеристиках нового устройства: процессор Qualcomm Snapdragon 845, вместо Snapdragon 625, улучшенная камера, порт Type-C, возвращение 3.5-мм аудио разъема, ИК-излучатель, поддержка быстрой зарядки, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, наличие модуля NFC и т.п.

А когда дело доходит до последнего пункта («без больших черных рамок, сканера отпечатка на задней панели»), то создается впечатление, что новый смартфон сравнивается с Redmi 6 Pro. Насколько все эти пожелания были воплощены в жизнь мы сможем узнать меньше чем через неделю: 10 января должен состоятся анонс нового представителя, теперь уже суббренда, Redmi.