Новая эра складных смартфонов уже не за горами
После дебюта Royole FlexPai многие известные компании подхватили моду на гибкий дисплей и в этом году они однозначно будут бороться за первенство (или выпуск первого флагмана) в этой области. То тут, то там появляются новости и слухи о первых патентах гибких экранов, принадлежащих различным брендам. Даже мы в прошлом году обращали внимание на активность LG в этой сфере.
Однако с каждым днём ставки растут: компания Samsung уже запланировала анонс смартфона Galaxy Fold (или Galaxy F) на выставке Mobile World Congress (MWC) 2019 в феврале; сетевые источники сообщают, что Google тоже активно работает в том же направлении, разрабатывая свое гибкое мобильное устройство, а у Xiaomi уже имеется рабочий прототип собственной необычной новинки. Но обо всём по порядку.
Так как этой зимой будет сразу несколько больших международных выставок, то компании-гиганты готовятся соответствующе. К примеру, Samsung еще в ноябре прошлого года на SDC 2018 приоткрыла занавес и показала возможный форм-фактор будущего Galaxy F, который имел уже известный нам вид «книжки».
Казалось бы – чем тут ещё можно удивить? Выходит, что в будущем все смартфоны будут выглядеть одинаково (собственно, это итак произошло, если вспомнить о моде на вырез вверху экрана). Однако в компании Xiaomi с этим не согласились и предложили свой необычный форм-фактор, засветившийся в видео.
Правда, утверждать, что это новый продукт Xiaomi не приходится, поскольку сам автор видео – известный инсайдер Эван Бласс – написал на своей страничке в Twitter, что не может подтвердить это наверняка. Однако интерфейс MIUI, установленный на смартфоне, виден невооруженным глазом.
Если добавить к этому новости о возможном пополнении семейства Pixel устройством с гибким экраном (правда, не ранее второй половины текущего года), то сомневаться в наличии нового тренда не приходится. Тем более, что в число компаний, разрабатывающим смартфоны с вышеупомянутым форм-фактором входят также Huawei, LG, Meizu и ZTE.