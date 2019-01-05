Новая эра складных смартфонов уже не за горами

Различные производители и лидеры рынка смартфонов подхватили новый тренд: изготовление устройств со складным дисплеем. Анализируя патенты и различные инсайдерские источники, можно прийти к выводу, что довольно скоро рынок будет заполнен смартфонами-трансформерами от Google, Samsung и Xiaomi.

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После дебюта Royole FlexPai многие известные компании подхватили моду на гибкий дисплей и в этом году они однозначно будут бороться за первенство (или выпуск первого флагмана) в этой области. То тут, то там появляются новости и слухи о первых патентах гибких экранов, принадлежащих различным брендам. Даже мы в прошлом году обращали внимание на активность LG в этой сфере.

Однако с каждым днём ставки растут: компания Samsung уже запланировала анонс смартфона Galaxy Fold (или Galaxy F) на выставке Mobile World Congress (MWC) 2019 в феврале; сетевые источники сообщают, что Google тоже активно работает в том же направлении, разрабатывая свое гибкое мобильное устройство, а у Xiaomi уже имеется рабочий прототип собственной необычной новинки. Но обо всём по порядку.

Так как этой зимой будет сразу несколько больших международных выставок, то компании-гиганты готовятся соответствующе. К примеру, Samsung еще в ноябре прошлого года на SDC 2018 приоткрыла занавес и показала возможный форм-фактор будущего Galaxy F, который имел уже известный нам вид «книжки».