В Сеть попала информация о трёх новых смартфонах Xiaomi

Несмотря на то, что об устройствах больше ничего не известно, предыдущие утечки информации позволяют допустить, что речь идёт о Redmi 7, Redmi 7A и Redmi 7 Pro. К примеру, последний, по слухам, будет оснащён процессором Snapdragon 710, тройной основной камерой на 12+12+8 МП, дисплеем с небольшим каплевидным вырезом в верхней части, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутреннего накопителя. Ожидать официального представления новинок можно уже в начале следующего года.