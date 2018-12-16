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В Сеть попала информация о трёх новых смартфонах Xiaomi

Компания Xiaomi уже готовит новую серию смартфонов Redmi 7 (Изображение: xiaominews.ru)
Компания Xiaomi уже готовит новую серию смартфонов Redmi 7 (Изображение: xiaominews.ru)
Пока что известны лишь кодовые имена новинок, но не приходится сомневаться в том, что это представители следующей серии, а именно Redmi 7. Информация об устройствах этого модельного ряда уже всплывала в Сети в последнее время.
by Alina Bakhvalova, 16.12.2018

Благодаря успешному прохождению 3C-сертификации (China Compulsory Certificate) стало известно, что компания Xiaomi уже готовит следующую серию смартфонов. В отчёте они обозначены как M1901F7C, M1901F7E и M1901F7T. Кстати, M19, очевидно, является отсылкой к тому, что официальный анонс устройств произойдёт в 2019 году. Кроме кодовых названий известно, что представители нового модельного ряда будут оснащены 10 ВТ зарядным устройством.

Официальная информация пока что ограничивается лишь кодовыми названиями новинок (Изображение: ixbt)
Официальная информация пока что ограничивается лишь кодовыми названиями новинок (Изображение: ixbt)

Несмотря на то, что об устройствах больше ничего не известно, предыдущие утечки информации позволяют допустить, что речь идёт о Redmi 7, Redmi 7A и Redmi 7 Pro. К примеру, последний, по слухам, будет оснащён процессором Snapdragon 710, тройной основной камерой на 12+12+8 МП, дисплеем с небольшим каплевидным вырезом в верхней части, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутреннего накопителя. Ожидать официального представления новинок можно уже в начале следующего года.

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Alina Bakhvalova, 2018-12-16 (Update: 2018-12-16)

 