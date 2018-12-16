В Сеть попала информация о трёх новых смартфонах Xiaomi
Благодаря успешному прохождению 3C-сертификации (China Compulsory Certificate) стало известно, что компания Xiaomi уже готовит следующую серию смартфонов. В отчёте они обозначены как M1901F7C, M1901F7E и M1901F7T. Кстати, M19, очевидно, является отсылкой к тому, что официальный анонс устройств произойдёт в 2019 году. Кроме кодовых названий известно, что представители нового модельного ряда будут оснащены 10 ВТ зарядным устройством.
Несмотря на то, что об устройствах больше ничего не известно, предыдущие утечки информации позволяют допустить, что речь идёт о Redmi 7, Redmi 7A и Redmi 7 Pro. К примеру, последний, по слухам, будет оснащён процессором Snapdragon 710, тройной основной камерой на 12+12+8 МП, дисплеем с небольшим каплевидным вырезом в верхней части, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутреннего накопителя. Ожидать официального представления новинок можно уже в начале следующего года.